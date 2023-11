Lauter Traumziele: der Mond, ein Zoo und das Prosecco-Land

Essen. Wie macht man Pippi im Weltall? Was fressen Koalas gern? Wo gibt es den besten Prosecco? Die Antworten gibt es in der Digitalen Sonntagszeitung.

Der Mond ist die neue erste Liga: Der deutsche ISS-Astronaut Matthias Maurer im Interview mit Susanne Rohlfing über Toilettengänge in Schwerelosigkeit, schlafen im All und die Zukunft der Raumfahrt.

Kuscheltiere im Dauerschlaf: Die niedlichen Koalas sind die unumstrittenen Publikumslieblinge im Duisburger Zoo. Nicht nur bei der Nahrungsauswahl geben sie sich anspruchsvoll. Klaus Johann hat sich vor Ort umgesehen.

Weihnachten im Krankenhaus: Kein Beinbruch! Das Weihnachtsfest als Patient in der Klinik zu verbringen, ist eigentlich nicht besonders erfreulich. Für manche Menschen aber ist es sogar eine Erleichterung.

Im Land des Prosecco: Strandfreuden, Gipfelglück, Naturidyll und Kulturgenuss. In Venetien erleben Reisende eine einzigartige Vielfalt und charmante Lebensart. Lesen Sie dazu die Reportage auf der Reiseseite.

Kochen mit der Kiste: Hellofresh und Co.: Kochbox-Firmen werben mit Bequemlichkeit, doch es gibt auch einige Nachteile, wie Svenja Bergt recherchiert hat.

Was macht Wigald Boning da im Wasser? Ein Jahr lang lief er jede Woche einen Marathon und seit fast eineinhalb Jahren geht er jeden Tag irgendwo draußen schwimmen - auch bei Schnee und Regen. Komiker Wigald Boning erzählt, was ihn zu solchen Strapazen treibt.

Joy Delanane - von der Dunkelheit ins Licht: Abschied und Neuanfang. Die erfolgreiche Soulsängerin spricht im Interview mit Reinhard Franke über ihr neues Album, ihren Mann, die Kinder und Trauerbewältigung.

Oldtimer für jeden Geschmack: In Deutschland gibt es eine ganze Reihe spannender Automuseen zu entdecken. Oldtimer-Fans kommen hier auf ihre Kosten. Wir geben einen Überblick über die interessantesten Museen.

Die vergessenen Anschläge auf Juden: Um die Jahreswende 1969/1970 gab es in Deutschland eine Serie von tödlichen Gewalttaten gegen jüdische Einrichtungen. Bis heute ist unklar, wer dahintersteckte. Dietmar Seher hat sich auf Spurensuche begeben.

Doch nicht so grün: Der Wunsch von Unternehmen, sich aus ökonomischen Gründen ein nachhaltiges, umweltfreundliches Image zu erarbeiten, ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Doch was hilft wirklich der Umwelt und was ist Greenwashing? Jürgen Polzin klärt auf.

So stärkt man das Immunsystem: Die Erkältungssaison ist in vollem Gange. Es ist Zeit, den Körper dagegen zu wappnen. Wie das geht, lesen Sie auf unserer Gesundheitsseite.

