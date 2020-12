Hut ab, Frau Tucker

In der US-amerikanischen Countryszene hat sich Tanya Tucker längst den Status einer Grand Dame ersungen. Mindestens. Bei den Grammy Awards wurde ihr Wirken in diesem Jahr gleich doppelt ausgezeichnet. 70 Country-Chartsplatzierungen pflastern mittlerweile ihren musikalischen Ritt durch die Prärie, zehn davon landeten sogar ganz oben. Da fiel mutmaßlich die Auswahl schwer für die Setlist ihres Konzertmitschnitts, der jetzt unter dem Titel „Live From The Troubadour“ (Fantasy Records/Universal Music) in den CD-Regalen steht.

15 Soongs haben es auf Tanya Tuckers Live-Album geschafft; nur ein Bruchteil ihrer Country-Hits. Foto: Jason Kempin / Getty Images for Country Music Hall of Fame and Museum

Wer den 15 enthaltenen Songs lauscht, erlebt eine Sängerin, die es immer noch – trotz fast 50 Jahren auf der Bühne – genießt, mit ihren Bandkollegen eine entspannte Sause zu veranstalten, in präzisen Satzgesängen zu schwelgen, hier ein Mandolinchen klimpern und dort die Pedalsteel-Gitarre singen zu lassen.

Wohlige Schauer über den Rücken inklusive

Die alten Lieder haben immer noch ihren Charme, gerade wenn sie von einer perfekt funktionierenden Begleitband umgesetzt werden. So läuft einem schon beim balladesk-schmachtenden Opener „Would You Lay With Me“ ein wohliger Schauer über den Rücken. Sehr fein präsentiert ist das, wenngleich Frau Tuckers Kehle sich inzwischen noch ein bisschen heftiger als gewohnt durchs Repertoire schmirgelt. Feeling hat die Dame auf jeden Fall zuhauf.

Ihre clever zum Medley zusammengeschraubte Verbeugung vor Bruce Springsteen und Johnny Cash ist eine feurige Überraschung: So hat man jedenfalls „I’m On Fire“ und „Ring Of Fire“ noch nicht gehört. Und am Ende schmettert der ganze Saal Tuckers erste Single „Delta Dawn“. Ein würdiger Rausschmeißer.