Tomorrowland: Zehn Gründe, warum das Festival so beliebt ist

Boom. Das Tomorrowland gehört zu den beliebtesten Festivals der Welt. 2022 wird an drei Wochenenden gefeiert. Deshalb sind die Tickets so begehrt:

In 15 Jahren hat sich das Tomorrowland von einem kleinen Event mit einigen tausend Besuchern zu einem der beliebtesten Festivals der Welt entwickelt. Nach zwei Jahren Pause in Folge der Corona-Pandemie wird der kleine Ort Boom nahe Antwerpen in Belgien für drei aufeianderfolgende Wochenenden zum Mekka der Fans elektronischer Musik. Hier sind zehn Gründe, warum das Tomorrowland einen besonderen Status in der Festival-Branche hat:

1. Das Showkonzept

Von Anfang an wollte das Tomorrowland mehr sein, als ein reines Musik-Event. Das Festival sollte die Besucherinnen und Besucher mit allen Sinnen berühren und mit einem Mix aus Musik, Natur und Show-Elementen ein Märchenland kreieren.

Die spektakuläre Mainstage von Tomorrowland ist ein beliebtes Hintergrund-Foto-Motiv. Foto: Ingmar Kreienbrink

2. Das Festival-Gelände

Beste Voraussetzungen für das Märchenland-Showkonzept bietet der Freizeitpark de Schorre der kleinen Gemeinde Boom. Auf dem weitläufigen Gelände gibt es eine abwechslungsreiche Mischung aus Wald, Wasser und Wegführungen bis zu einem natürlichen Amphitheater-Rund. In diese malerische Landschaft haben die Tomorrowland-Veranstalter 15 unterschiedliche Bühnen platziert.

Das Festival-Gelände im Freizeitpark de Schorre bietet viele schöne Ecken. Foto: Ingmar Kreienbrink

3. Die Liebe zum Detail

Zum Showkonzept von Tomorrowland gehören die großen beeindruckenden Bühnenbauten genauso wie die vielen kleinen liebevoll auf dem Gelände verteilten Details, die dem Festival eine besondere Note gebeten. So gibt es an jeder Ecke etwas zu sehen oder zu entdecken für die täglich rund 75.000 Musik-Fans (so die Planung für 2022). Sei es Bäume, die sich über eine Umarmung freuen, Gaukler, die mit Kunststücken beeindrucken oder die vielen Acessoires am Wegesrand. Dazu kommt als Höhepunkt die Mainstage, die jedes Jahr neu entworfen wird und die Gäste mit verspielten Elementen sowie Pyro- und Lichteffekten in ihren Bann zieht.

Hier posieren zwei Besucherinnen vor der verspielten Schloss-Mainstage. Foto: Ingmar Kreienbrink

4. Das friedvolle Publikum

Im Tomorrowland gibt es klare Regeln: Die Gäste gelten als die "Menschen von morgen". Auf der Homepage gibt es ein Glaubensbekenntnis, dem viele auf dem Festival folgen: "Wir glauben daran, das Leben in vollen Zügen zu genießen, ohne auf alles verzichten zu müssen. Wir tragen Verantwortung für die Generation von morgen und respektieren einander und die Mutter Natur. Wir glauben an unsere Verpflichtung, eine Realität zu schaffen, die in positiver Beziehung zu Mutter Natur steht und zum Wohlergehen der nächsten Generationen beiträgt. Lasst uns gemeinsam heute etwas Gutes tun, wofür wir morgen dankbar sein werden."

Freude pur im Musik-Märchenland. Foto: Ingmar Kreienbrink

Daran halten sich die meisten der Gäste: Streit und Auseinandersetzungen sind eher eine Seltenheit. Stattdessen steht das Gemeinschaftsgefühl an oberster Stelle. Die Liebe zur elektronischen Musik vereint die Tomorrowland-Fans, die aus zahlreichen Ländern anreisen.

Im Tomorrowland gibt es verschiedene Facetten der elektronischen Musik gespielt. Foto: Ingmar Kreienbrink

5. Das Line up beim Tomorrowland

Der Rahmen kann noch so gut sein bei einem Festival - als erstes schauen Musik-Fans auf das Line up. Und hier bietet das Tomorrowland seit Jahren die Creme de la Creme der DJ-Szene. Superstars wie Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, Armin van Buuren, Afrojack und Steve Aoki sind Stammgäste. Erstmals fehlt 2022 der sonstige Stammgast David Guetta. Dafürt kehrt Hardwell nach seiner persönlichen DJ-Auszeit in die Mainstage-Kanzel des Tomorrowland zurück.

Viele Gäste im Tomorrowland wählen auffällige Outfits. Foto: Ingmar Kreienbrink

6. Die Aftermovies zelebrieren die Atmosphäre

Wer das Festival noch nicht live erlebt hat, bekommt einen sehr guten Eindruck von der Atmosphäre im Tomorrowland durch die jährlichen Aftermovies. Die perfekt inszenierten Filme zu den pulsierenden Beats der Star-DJs zeigen die euphorische Stimmung im Publikum und gewähren einen Eindruck von den facettenreichen Bühnen-Designs bis hin zur imposanten Mainstage. Die Aftermovies werden Dutzende Millionen Mal bei YouTube geschaut und haben so einen großen Anteil an der weltweiten Bekanntheit des Events.

Die Besucherinnen und Besucher stammen von allen fünf Kontinenten. Foto: Ingmar Kreienbrink

7. Freude und Frust bei den Tickets

Die große Beliebtheit des Festivals hat auch ihre Schattenseite. Da jedes Mal Millionen Musik-Fans versuchen, ein Ticket für Tomorroland zu ergattern, liegen Freude und Frust nah beieinander. Die Karten sind in der Regel binnen Minuten vergriffen. Das feuert allerdings auch die Begehrlichkeit an und stärkt den Mythos Tomorrowland. Übrigens träumen davon nicht nur viele Musik-Fans einmal das Märchenland zu betreten, auch für viele DJs gehört ein Engagement für das Tomorrowland zu den größten Zielen.

Die Bücher-Mainstage war im Jahr 2012 ein Hingucker. Foto: Ingmar Kreienbrink

8. Camping auf dem Dreamville-Gelände

Ein Tag vor dem offiziellen Beginn von Tomorrowland startet die Party auf dem modernen Campingplatz Dreamville. Hiert steigt donnerstags die Pre-Party mit 35.000 Besucherinnen und Besucher. Was besonders ins Auge sticht, ist die Sauberkeit auf dem Campingplatz. Da der Bereich so gepflegt wird und Service-Kräfte laufend Müll einsammeln, lassen sich die Campingplatz-Nutzer positiv davon anstecken.

35.000 Gäste schlafen während des Festivals auf dem Campingplatz Dreamville. Foto: Ingmar Kreienbrink

9. Winter-Ausgabe in den französischen Alpen

Bei Tomorrowland Winter in Alpe D'Huez können Besucher Skifahren und Snowboarden mit Festival-Atmosphäre verbinden. Verstreut im Skigebiet gibt es mehrere Bühnen, die von über 100 Künstlerinnen und Künstler mit elektronischer Musik bespielt werden. Die höchste Bühne liegt auf 3300 Metern über dem Meeresspiegel, während im Ort selbst an drei Tagen abends Programm auf der großen Mainstage läuft.

Die 3D-Mainstage könnte auch eine Kulisse aus einem Avatar-Film sein. Foto: Ingmar Kreienbrink

10. Tomorrowland steht für Innovation in der Festival-Branche

Nicht nur die Festival-Ausgaben in Belgien und Frankreich stehen für ihre Einzigartigkeit. In den zwei Jahren Pause während der Corona-Pandemie haben die Veranstalter mit einem "Multi-Millionen-Investment", so Mitgründer Michiel Beers, eine virtuelle Welt namens Papilionem geschaffen.

Für "Tomorrowland Around the World" entwickeltem die 3D-Spezialisten Video-Sequenzen mit spektakulären Kamera-Fahrten. Auch wenn die innovative Technik eines Digital-Festivals das physische Event und die Live-Atmopshäre eines Musik-Festivals nicht ersetzen konnten. Trotzdem war die Digital-Ausgabe "Tomorrowland Around the World" eine schöne Abwechslung, um den Pandemie-Frust bei den Musik-Fans zumindest kurz beiseite zu schieben.