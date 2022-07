Tomorrowland gab Topic den entscheidenden Karriere-Impuls

Boom. Ein Film über das Festival Tomorrowland hat Topic einst "so gepackt", dass sich der Solinger entschied "überhaupt mit Dance-Musik anzufangen".

Das Produzieren von Musik mit einem Computer-Programm hat Topic bereits zu Schulzeiten fasziniert. Dass er am Ende das Genre der elektronischen Musik favorisierte, lag an einem ganz besonderen Film: Dem Aftermovie des belgischen Festival Tomorrowland aus dem Jahr 2012.

"Als ich die unglaublichen Bilder sah, hat mich das so gepackt, dass mich Tomorrowland mit dazu bewegte, überhaupt mit Dance-Musik anzufangen“, verriet Topic jüngst in einem ausführlichen Interview mit der Redaktion. Der Aftermovie bedeute 2012 auch den Durchbrruch für das Tomorrowland.

Topic legt 2022 erstmals beim Festival Tomorrowland in Belgien auf. Foto: HO

Aftermovie von Tomorrowland als Impuls für Topic

Wer das Festival noch nicht live erlebt hat, bekommt einen sehr guten Eindruck von der Atmosphäre im Tomorrowland durch die jährlichen Aftermovies Festival in der belgischen Gemeinde Boom. Die perfekt inszenierten Filme zu den pulsierenden Beats der Star-DJs zeigen die euphorische Stimmung und gewähren einen Blick auf die facettenreichen Bühnen-Designs bis hin zur imposanten Mainstage. Der Aftermovie 2012 wurde allein auf Youtube bis heute über 176 Millionen Mal angeklickt.

Drei Jahre später konnte sich Topic vor Ort ein Bild von dem Musik-Märchenland machen - allerdings noch als Besucher. "Da hätte ich nie damit gerechnet, dass das eines Tages für mich als DJ klappen könnte“, erzählt der 30-Jährige Solinger.

Tomorrowland Winter Aftermovie 2022

Solinger darf auf der Mainstage in Belgien auftreten

Und jetzt darf der 30-Jährige sogar gleich zweimal auf einer der liebevoll gestalteten Bühnen stehen: Am Freitag, 15. Juli, 20 Uhr, auf der neuen Library-Stage und dann am 29. Juli sogar auf der Mainstage. Bei 18 Uhr im Timetable, dürfte es in der Arena auch schon gut gefüllt sein: "Besser voll als leer", sagt Topic lachend. "Ich freue ich mich so dermaßen darauf, dass dadurch hoffentlich die Nervosität etwas in den Hintergrund treten wird.“

Seine Tomorrowland-Feuertaufe hat Topic übrigens bereits bestanden. Bei der Winter-Ausgabe in den französischen Alpen legte der Solinger auf einer der Berg-Bühnen auf.

Tomorrowland 2018 - das sind die schönsten Bilder Tomorrowland 2018 - das sind die schönsten Bilder Friedlich feiern im Tomorrowland - das Festival in Belgien lud in ein faszinierendes Märchenreich mit viel Glitzer, Beats und Emotionen. Foto: Veranstalter

