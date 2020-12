So sah es beim letzten realen Tomorrowland-Festival aus - jetzt gibt es bereits die zweite Digital-Ausgabe.

Tomorrowland Tomorrowland-Festival an Silvester: Die wichtigsten Infos zu Tickets und Line up

Boom. Tomorrowland lädt zur digitalen Silvester-Party mit 25 der weltweit besten DJs - hier gibt es alle Infos zu Line up, Timetable und Tickets.

Keine Böllerei und Feiern im kleinen Kreis – der Rutsch ins Jahr 2021 wird in Deutschland wegen der erforderlichen Beschränkungen durch die Corona-Pandemie ein ganz besonderer. Umso mehr machen sich viele Gedanken, wie sie ihrer ganz privaten Silvester-Feier etwas Flair verleihen können. Eine Option für Fans elektronischer Musik ist das neue Digital-Festival von Tomorrowland. Hier versammeln sich 25 der weltweit besten DJs in einer virtuellen Musik-Welt.

Nach der erfolgreichen Premiere im Sommer 2020 mit mehr als einer Million Besucher haben die belgischen Event-Profis eine neue Entertainment-Location namens NAOZ geschaffen. Hier können Besucher digitale Konzerte und Aufführungen mit einer ausgefeilten Technologie in 3D-Design, Videoproduktion und Spezialeffekten erleben – und zwar via PC, Laptop., Smartphone, oder Tablet, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters.

Line up der Silvester-Ausgabe von Tomorrowland

Zum Line up des Tomorrowland-Festivals gehören internationale Superstars wie Armin van Buuren, Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, Lost Frequencies, Major Lazor und David Guetta – der Franzose wurde 2020 von den Lesern des DJ Mag zum beliebtesten DJ gewählt.

„Tomorrowland ist immer super kreativ, wenn es um Produktion und Bühnenbild geht - sie haben sich mit einem neuen Festival und einer neuen Art, Musik zu feiern, neu erfunden", sagt David Guetta. Und der belgische Star-Produzent Lost Frequencies will „feiern, dass das Jahr 2020 vorbei ist“ und hofft 2021 „auf mehr gemeinsame Momente“ mit seinen Fans als dieses Jahr“.

Besucher können zwischen vier Party-Bühnen wählen

Das digitale NYE-Festival startet am 31. Dezember um 20 Uhr (MEZ) und geht bis 3 Uhr in der Nacht. Es gibt vier verschiedene Bühnen-Welten mit unterschiedlichen elektronischen Musik-Stilen. Ein Ticket für den Zugang zum virtuellen Tomorrowland kostet 20 Euro – wer die Auftritte der Künstler noch bis zum 14. Januar schauen will, zahlt weitere fünf Euro für den „on-demand“-Pass. Tickets und weitere Infos gibt es auf der Tomorrowland-Homepage.

Line up und Timetable von "Tomorrowland Silvester"

Tomorrowland-Bühne Melodia

20.00 Uhr: Lost Frequencies

20.50 Uhr: Major Lazer

21.35 Uhr: David Guetta

22.35 Uhr: Martin Garrix

23.30 Uhr: Dimitri Vegas & Like Mike

00.20 Uhr: Armin van Buuren

01.15 Uhr: Charlotte de Witte

02.10 Uhr: Jack Back

Tomorrowland-Bühne Atmosphere

21.05 Uhr: Meduza

22.00 Uhr: Artbat

23.00 Uhr: Camelphat

00:05 Uhr: Maceo Plex

01:05 Uhr: Kölsch b2b Joris Voorn

Tomorrowland-Bühne Planaxis

21.00 Uhr: Tchami

21.45 Uhr: Duck Sauce

22.30 Uhr: DJ Snoopadelic

23.10 Uhr: Diplo

00:00 Uhr: Boys Noize

00:55 Uhr: Netsky

Tomorrowland-Bühne Pulse

20.55 Uhr: Coone - Album Showcase

21.40 Uhr: Da Tweekaz

22.30 Uhr: D-Block & S-te-Fan

23.10 Uhr: Brennan Heart presents I AM HARDSTYLE feat. Villain, Ran-D and Wildstylez

00.25 Uhr: Sub Zero Project