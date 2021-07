Tomorrowland Around the World 2021 live: Timetable und Tickets für Papilionem

Tomorrowland Around the World 2021

Boom. Die virtuelle Party-Insel Papilionem öffnet erneut die Pforten: Das 3D-Festival Tomorrowland Around the World soll die Musik-Fans vereinen.

Der Festival-Sommer mit einem realen Tomorrowland-Festival 2021 in Belgien ist wegen der Corona-Pandemie geplatzt. Trotzdem können sich die Fans des spektakulären Events an diesem Wochenende ein bisschen Tomorrowland-Atmosphäre in die eigenen vier Wände holen. Zum zweiten Mal steigt am Freitag ab 19 Uhr sowie am Samstag ab 18 Uhr die Digital-Ausgabe Tomorrowland Around the World in 3D-Optik. „Amicorum Spectaculum“ lautet diesmal das Motto des Festivals.

Auf der virtuellen Party-Insel Papilionem werden erneut DJ-Sets von Weltstars wie Armin van Buuren, Afrojack, Alan Walker, Robin Schulz, Claptone sowie Charlotte de Witte gespielt. Die Besucher können sich zwischen verschiedenen Bühnen auf der 3D-Plattform bewegen und die Insel mit vielen kleinen Specials erkunden.

Die Auftritte der Stars wurden erneut vorab in Green Studios aufgezeichnet und werden nun in die 3D-Welt integriert.. Die Musik-Fans können Papilionem mit dem PC, Laptop, Smartphone oder Tablet betreten und ineraktiv über die Insel navigieren. Eine spezielle VR-Brille wird nicht benötigt. Die sechs Bühnen wurden speziell von einem Kreativ-Team entworfen und 3D-Künstlern entworfen. An der Premiere von Tomorrowland Around the World nahmen eine Million Menschen aus vielen Ländern teil.

So sieht die Mainstage beim 3D-Festival von Tomorrowland aus. Foto: Tomorrowland

Claptone ist fasziniert von Tomorrowland

Der deutsche Star-DJ Claptone gehört bereits das zweite Mal zum Line up: "Man kann mit einem Digital-Festival Leute erreichen, die am anderen Ende der Welt, zum Beispiel in einer kleinen Stadt in Burma leben. Die sonst keine Chance haben, jemals auf das Tomorrowland-Festival zu gehen." Claptone ist auch von der physischen Ausgabe von Tomorrowland fasziniert: "Die Besucher wissen das zu schätzen und es herrscht eine sehr friedliche Stimmung. Man wandert über das schöne Festival-Gelände und lässt sich auch mal von Musik inspirieren, die man sonst nicht hören würde – sozusagen eine musikalische Erlebnisreise. Durch die fantasievolle Deko kommt man sich vor wie in einem Märchenland."

Die Bühne Core gehört zu den beeindruckendsten Installationen bei Tomorrowland Around the World. Foto: Tomorrowland

Line up und Timetable von "Tomorrowland Around the World"

Das ist der Timetable der Mainstage von Tomorrowland Around the World am Freitag:

19.00 Uhr: KC Lights

19.45 Uhr: Vintage Culture

20.30 Uhr: Fedde Le Grand

21.15 Uhr: Lost Frequencies

21.55 Uhr: Kölsch (Live set)

22.40 Uhr: Sunnery James & Ryan Marciano

23.25 Uhr: Alan Walker

00.10 Uhr: Vini Vici

Auf der Elixir-Bühne startet um 20 Uhr HI-LO (Alias von Oliver Heldens). Es folgen Rebuke (21 Uhr), Adam Beyer (22 Uhr) sowie Charlotte de Witte (23 Uhr).

Das ist der Timetable der Mainstage von Tomorrowland Around the World am Samstag:

18.00 Uhr: Topic

18.40 Uhr: Claptone

19.25 Uhr: Sam Feldt

20.10 Uhr: Yves V

20.55 Uhr: Robin Schulz

21.40 Uhr: Nicky Romero

22.25 Uhr: Afrojack

23.10 Uhr: Armin van Buuren

Weitere Höhepunkte im Line up am Samstag sind Tale of Us (1 Uhr Bühne Atmosphere), Amelie Lens (23 Uhr, Core) und Vintage Culture (21.30 Uhr, Elixir).

In der virtuellen Party-Welt von Papilionem dürfen 3D-effekte nicht fehlen. Foto: Tomorrowland

Hier gibt es Tickets für Tomorrowland 2021

Tickets für "Tomorrowland Around the World" sind über die Tomorrowland-Homepage erhältlich: Der Festival-Pass für beide Event-Tage kostet 20 Euro. Wer die Auftritte nicht nur live sondern auch noch in den nächsten zwei Wochen "On Demand" schauen möchte, zahlt 25 Euro. Über einen Zugangs-Code bekommen die Musik-Fans den Zutritt auf die virtuelle Party-Insel in 3D-Optik gewährt.

