Digita-Festival Tomorrowland Around the World: Line up mit vielen DJ-Stars

Boom. Das Line up von "Tomorrowland Around the World" besteht 2021 aus vielen Stars der DJ-Szene. Zum zweiten Mal geht es auf die digitale Party-Insel Papilionem.

Während die Planungen für die in den Spätsommer verschobene Real-Version des Elektro-Festivals Tomorrowland bereits in vollem Gange ist, können sich die Fans elektronischer Musik im Juli zumindest schonmal auf eine digitale Party-Insel begeben. Das 3D-Spektakel "Tomorrowland Around The World" geht am 16. und 17. Juli in die zweite Runde. Auf der virtuellen Musik-Landschaft Papilionem können sich die Besucher zwischen verschiedenen Bühnen und unterschiedlichen Facetten elektronischer Musik entscheiden.

Die Besucher des Festivals navigieren mit einem PC, Laptop, Smartphone oder Tablet über die Insel und benötigen keine spezielle VR-Schutzbrille. Die Auftritte der Künstler werden vorab in "Green Studios" aufgezeichnet und dann in die virtuelle Party-Landschaft integriert.

Stars der DJ-Szene treten beim Tomorrowland auf

Das Line up des Digital-Festivals "Tomorrowland Around The World" ist gespickt mit Stars der DJ-Szene: Dazu gehören etwa Armin van Buuren, Afrojack, Lost Frequencies, Charlotte de Witte, Amelie Lens als auch die deutschen Superstars Robin Schulz, Claptone und Topic. Auf einige bekannte Tomorrowland-Stammgäste wie David Guetta, Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike und Steve Aoki müssen die Festival-Fans allerdings diesmal verzichten.

Lost Frequencies in der virtuellen Welt Papilionem bei dem Digital-Festival "Tomorrowland Around the World." Foto: Tomorrowland

Das komplette Line up von "Tomorrowland Around The World" 2021 besteht aus:

Mainstage:

Afrojack

Alan Walker

Armin van Buuren

Claptone

Fedde Le Grand

KC Lights

Kölsch

Lost Frequencies

Nicky Romero

Robin Schulz

Sam Feldt

Sunnery James & Ryan Marciano

Topic

Vini Vici

Vintage Culture

Yves V.

Elixir Stage:

Adam Beyer

Cat Dealers

Charlotte de Witte

Danny Avila

HI-LO

Mike Williams

Ofenbach

Quintino

Rebūke

Tom & Collins

Atmopshere Stage (Techno und House)

Adriatique

Stephan Jolk

Tale Of Us

Core Stage (Techno)

Amelie Lens

Dino Lenny

Enrico Sangiuliano

Keinemusik

Mind Against

The Cave (Future Bass und Dubstep)

Darren Styles

Fox Stevenson

Gammer

Koven

The Wall (Hardystyle)

Angerfist

Da Tweekaz vs Ran-D

Headhunterz

Keltek

Sound Rush

Tickets für das Digital-Festival sind ab jetzt erhältlich

Tickets für "Tomorrowland Around the World" kosten ab 20 Euro - eine Altersbeschränkung wie bei vielen realen Festivals gibt es nicht. Weitere Informationen stehen auf der Tomorrowland-Homepage. Das Festival läuft am Freitag, 16. Juli, von 19 bis 1 Uhr sowie am Samstag, 17. Juli, von 17 bis 2 Uhr.

Tomorrowland 2018 - das sind die schönsten Bilder Tomorrowland 2018 - das sind die schönsten Bilder Friedlich feiern im Tomorrowland - das Festival in Belgien lud in ein faszinierendes Märchenreich mit viel Glitzer, Beats und Emotionen. Foto: Veranstalter

