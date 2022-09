Tomorrowland 2023 Winter - Ticket-Infos und Stars im Line up

Alpe d'Huez. Kurz vor dem Vorverkaufsstart der Tickets für die Winter-Edition von Tomorrowland in Frankreich gibt es erste Namen aus dem Line up von 2023.

Der Vorverkauf für die Winter-Ausgabe von Tomorrowland 2023 startet

Party und Wintersport kombiniert in Alpe d'Huez

Martin Garrix, Afrojack und Ofenbach gehören zum Line up des Festivals

Die Winter-Ausgabe des Festivals Tomorrowland geht in die dritte Runde. Vom 18. bis 25. März wird in den französischen Alpen in Alpe d'Huez wieder Ski gefahren und getanzt. Im Skigebiet verteilt gibt es mehrere Bühnen, auf denen tagsüber bekannte DJs sowie am Abend im Ort auftreten. Dabei kündigen die Veranstalter zwei neue Bühnen an. Die Veranstaltungen in 2000 bis 3300 Metern über dem Meeresspiegel können auch Musik-Fans ohne Ski- oder Snowboard-Equipment besuchen.

Jetzt wurden die ersten DJs und Acts aus dem Line up von Tomorrowland 2023 bekannt gegeben: Darunter sind die internationalen Superstars Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike sowie Afrojack. Dazu kommen Amelie Lens, Ofenbach, ANNA, Mandy, Netsky, Amber Broos, Joris Voorn sowie Kölsch.

So sah es auf dem Berg bei Tomorrowland in Alpe d'Huez aus. Foto: Tomorrowland

Tickets für Tomorrowland 2023 im Vorverkauf

Tickets für das Winter-Musik-Märchenland gibt es ab dem 24. September: Dann sind die Sieben-Tage-Pässe inklusive Festival-Ticket und Skipass für 615 Euro erhältlich. Am 1. Oktober folgt dann das Vier-Tages-Angebot für 465 Euro. Auf der Homepage von Tomorrowland können Interessierte ihr favorisiertes Paket mit einer Unterkunft sowie verschiedenen Anreise-Optionen kombinieren.

Ofenbach gehören erneut zum Line up bei Tomorrowland 2023. Foto: Tomorrowland

Bei der letzten Winter-Ausgabe von Tomorrowland kamen insgesamt 18.000 Gäste aus zahlreichen Ländern nach Alpe d'Huez. Das traditionelle Festival Tomorrowland findet im Sommer stets im Juli in dem belgischen Ort Boom statt. In diesem Jahr wurden an drei Wochenenden 600.000 Gäste gezählt. Der Vorverkauf der Tickets für Tomorrowland 2023 in Belgien startet Anfang kommenden Jahres.

Die Mainstage von Tomorrowland Winter wurde in Alpe d'Huez aufgebaut. Foto: Tomorrowland

