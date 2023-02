Tomorrowland 2023: Stars und Tipps zum Line up des Festivals

Für viele DJs ist es ein Traum, einmal zum Line up des Festivals Tomorrowland in Belgien zu gehören.

Boom. Das Line up von Tomorrowland 2023 umfasst rund 600 DJs. Darunter sind internationale Stars aber auch Senkrechtstarter. Mehr Infos gibt es hier.

Für das Festival Tomorrowland 2023 in Belgien ist jetzt der größte Teil des Line up veröffentlicht worden. Rund 600 Künstlerinnen und Künstler werden an den beiden Wochenenden vom 21. bis 23. Juli sowie 28. bis 30. Juli in dem Musik-Märchenland im Freizeitpark de Schorre in Boom auftreten. Das Line up von Tomorrwland zeichnet sich jedes Jahr dadurch aus, dass viele Superstars der DJ-Szene zu den Stammgästen gehören - aber auch Senkrechtstarter und Newcomer aus zahlreichen Ländern bekommen hier die Chance.

Für den deutschen Star-DJ Topic war es stets ein großer Traum auf der Mainstage von Tomorrowland zu stehen - im vergangenen Jahr ist er in Erfüllung gegangen: "Das war total krass, wenn ich daran denke, dass ich vor sieben Jahren nur als Besucher hier gewesen bin", schwärmte Topic im Interview kurz nach dem Auftritt.

Tomorrowland: Das sind die Höhepunkt am Line up am ersten Wochenende

Nauturgemäß geht der Blick im Line up eines Festivals als erstes Richtung Mainstage. Hier sind vom 21. bis 23. Juli zahlreiche Stars vertreten: Am Freitag fallen neben Tiesto mit The Chainsmokers und Steve Angello zwei Acts ins Auge, die bei den letzten Ausgaben zumindest nicht zu den Stammgästen gehört haben.

Dazu kommen Dimitri Vegas & Like Mike, Afrojack und Alok am Samstag sowie am Sonntag Timmy Trumpet, Lost Frequencies und Martin Garrix, der an beiden Festival-Wochenenden das Closing-Set auf der Mainstage spielen wird. Eine besondere Ehre wird dem deutschen DJ Claptone am Festival-Freitag zuteil - er darf den Tomorrowland-Sommer auf der Mainstage mit der "Daybreak Session" eröffnen.

Nicht dabei ist übrigens Armin van Buuren am ersten Wochenende, der schon das gleichzeitig in Weeze stattfindende Festival Parookaville mit dem Hinweis abgesagt hatte, dass er sich dann im Familien-Urlaub befinde.

Der deutsche DJ Claptone darf zweimal den musikalischen Reigen auf der Mainstage von Tomorrowland eröffnen. Foto: Tomorrowland

Eric Prydz kehrt mit spektakulärer Holo-Show zurück

Der Blick auf die anderen Tomorrowland-Bühnen, die unterschiedliche Facetten der elektronischen Musik präsentieren, lohnt sich ebenfalls. Am Freitag kehrt die spektakuläre "Holo-Show" von Eric Prydz zurück. Dazu treten auf der Atmosphere-Bühne Stars des Melodic House mit Agents of Time, Mathame, Kölsch und Meduza auf. Weitere Tipps in dem Genre sind Nora En Pure und Franky Wah sowie Future-House-Ikone Oliver Heldens, Purple Disco Machine und Sonny Fondera.

Fans des Melodic House kommen auch am Samstag auf ihre Kosten - das Plattenlabel Afterlife übernimmt dann die große Atmosphere-Bühne und dürfte neben Acts wie Tale of Us, Camelphat, Kevin de Vries und Adriatique auch spektakuläre visuelle Effekte bieten. Wer EDM bevorzugt ist bei der Bühne The Library gut aufgehoben: Hier wird nicht nur Martin Garrix auftreten, als Gastgeber holt er auch Matisse & Sadko, Julian Jordan und Dubvision auf die Bühne.

Line up mit DJ Diesel, Cosmic Gate und James Hype

Spannend dürften auf der Mainstage zudem die Auftritte von James Hype und Gordo werden. Es gibt kaum einen DJ, der so schnell über sein Mischpult fliegt, wie James Hype. Gordo dürften derweil viele Fans noch unter dem Namen Carnage kennen. Spielte er früher vor allem Trap, so hat er mit neuem Namen auch sein Musik-Genre gewechselt und steht jetzt für Tech-House.

Die Mainstage des Festivals Tomorrowland 2022 in Belgien. Foto: Tomorrowland

Hardstyle-Fans kommen am Sonntag auf der Bühne Atmosphere auf ihre Kosten. Während bei "The Library" der ehemalige Basketballl-Superstar Shaq O'Neal alias DJ Diesel auftreten wird, können sich Trance-Freunde auf das deutsche Duo Cosmic Gate (Bühne Youphoria) freuen.

Tomorrowland: Das sind die Höhepunkt am Line up am zweiten Wochenende

Die zweite Tomorrowland-Runde vom 28. bis 30. Juli wird erneut Claptone auf der Mainstage am Festival-Freitag eröffnen. Mit Purple Disco Machine darf ein weiterer deutscher Act auf der größten Bühne auftreten. Dazu kommen internationale Stars wie Tiesto, Hardwell, Kölsch sowie Steve Angello und Sebastian Ingrosso. Auf den weiteren Bühnen finden sich am Freitag bekannte Acts wie die Deutschen Topic und Neelix sowie Mike Williams, Vintage Culture und Ofenbach.

DJ Topic bei seiner Premiere auf der Mainstage von Tomorrowland 2022. Foto: Tomorrowland

Auf der Mainstage steht der Samstag bei Tomorrowland 2023 dann ganz im Zeichen der Stars Armin van Buuren, Steve Aoki, Nervo sowie Dimitri Vegas & Like Mike. Dazu kommt mit Tale of Us ein Melodic-House-Duo aus Italien, das gerade erst eine beeindruckende Performance bei dem Digital-Event hingelegt hat.

Purple Disco Machine gehört zu den erfolgreichsten deutschen Künstlern - der DJ legt auf der Mainstage von Tomorrowland auf. Foto: Tomorrowland

Deutsche Star-DJs sind am zweiten Wochenende dabei

Beim Blick auf die weiteren Bühnen fallen an dem Tag unter anderem Lost Frequencies, Gorgon City, Kungs sowie die Deutschen Robin Schulz, Boris Brejcha und Pretty Pink ins Auge. Ein Tipp für Trance-Fans ist sicherlich die Anjunabeats-Bühne mit Above & Beyond an der Spitze, die dort schon bei Tomorrowland 2022 begeisterten.

Eine interessante Genre-Mischung bietet die Atmosphere-Bühne am letzten Festivaltag: Dort tummeln sich Armin van Buuren, Steve Angello, Gordo und Don Diablo. Paris Hilton kehrt ebenfalls wieder auf die Bühne "The Library" zurück wie ihre Freundin Mattn - Höhepunkt dürfte hier das Trio Dimitri Vegas, Like Mike und Timmy Trumpet werden.

Gibt es noch Überraschungen im Line up von Tomorrowland?

Wenn man die Liste für die Mainstage am letzten Tomorrowland-Tag betrachtet, dürfte es wahrscheinlich sein, dass hier noch zwei/drei Namen fehlen könnten - also Raum für spektakuläre Last-Minute-Zugänge im Line up. Sicher ist, dass Martin Garrix das letzte DJ-Set des Tomorrowland-Sommers spielen wird. Dazu kommen Alesso, R3hab mit W&W und der deutsche Techno-Star Paul Kalkbrenner.

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

