Tomorrowland 2023 - Nico Santos feiert Premiere in Belgien

Boom. Das zweite Festival-Wochenende des Tomorrowland ist mit einer Überraschung gestartet: Der deutsche Pop-Star Nico Santos sang auf einer Bühne.

Da staunten die deutschen Gäste vor der Library-Bühne des Tomorrowland nicht schlecht, als neben DJ-Star Nicky Romero ein altbekanntes Gesicht auf das Pult kletterte. Der deutsche Sänger Nico Santos schenkte dem Publikum sein unverkennbares Lachen und stieg direkt in den Gesangs-Part seines mit Nicky Romero und Jonas produzierten Liedes „All You Need Is Love“ ein. Nach zwei Minuten war der Zauber dann auch schon wieder vorbei und der niederländische DJ bedankte sich bei Santos, dem diese neue Erfahrung sichtlich zu gefallen schien.

Das Festival Tomorrowland im belgischen Ort Boom ist für viele internationale Top-DJs der Höhepunkt des Jahres. Das Event besticht durch seine außergewöhnliche Location im Freizeitpark de Schorre, die perfekt zu dem musikalischen Märchenland passt, in das sich an zwei Wochenenden 400.000 Gäste aus aller Herren Länder fallen lassen.

Festival Tomorrowland 2023 ist eine große Entdeckungsreise

Auf 15 Bühnen werden hier die unterschiedlichsten Facetten der elektronischen Musik gespielt - auch fernab des Mainstream. Da die Bühnen zudem mit viel Liebe zum Detail und sehr abwechslungsreich gestaltet sind, wird das Tomorrowland für jeden Gast zu einer visuellen und akustischen Entdeckungsreise, das Millionen Menschen im Livestream auch von daheim aus verfolgen können.

Diesem hohen Stellenwert des Festivals wollen die DJs gerecht werden, indem sie sich etwas Besonderes für ihre Auftritte einfallen lassen: Bei Nicky Romero war es das Gastspiel von Nico Santos.

Nico Santos bei seiner Tomorrowland-Premiere während des DJ-Sets von Nicky Romero. Foto: Ingmar Kreienbrink / Funke NRW

Superstar Hardwell spielte derweil erstmals sein neues Lied mit Afrojack, das die beiden erst in dieser Woche produziert haben. Diese Kollab war das I-Tüpfelchen auf das brachiale Sound-Gewitter, das Hardwell als Closing-Act auf der Märchenschloss-Mainstage auf das begeisterte Publikum losließ. Bereits vor einer Woche gehörte der Auftritt von Hardwell zu den Höhepunkten des Festivals Parookaville in Weeze.

Mainstage von Tomorrowland ist ein spektakuläres Märchenschloss

Im Interview mit der Redaktion hatte der Niederländer betont, dass er mit seiner Musik beim Publikum Erinnerungen kreieren wolle - dieser erste Tomorrowland-Tag dürfte den Gästen sicher dank Hardwell aber auch dank des Mainstage-Spektakels in Erinnerung bleiben. Die Bühnenbauer des Festivals haben sich in diesem Jahr wieder selbst übertroffen. Zum Tomorrowland gehört auch stets, dass den Besucher eine Geschichte erzählt wird - in diesem Fall ist es die Reise ins fiktive Märchenreich Adscendo, zu dem extra ein Fantasy-Buch verfasst wurde.

Die Besucher des Festivals Tomorrowland sind von allen fünf Kontinenten nach Belgien gereist. Foto: Ingmar Kreienbrink

Die extra für das Festival entworfene Mainstage (43 Meter hoch und 160 Meter breit) bildet ein Märchenschloss, das auch als Hauptattraktion im Disneyland stehen könnte. Während die Besucher tagsüber die liebevoll eingepflegten Elemente bestaunen, entfaltet die Bühne abends im Dunklen ihre gesamte visuelle Kraft mit überdimensionalen Screens und Pyro-Effekten.

Am Abend entfaltet die Mainstage von Tomorrowland ihre visuelle Kraft. Foto: Tomorrowland

Line up von Tomorrowland mit vielen Star-DJs

Nachdem am ersten Festival-Tag die deutschen Star-DJs Topic und Purple Disco Machine starke Auftritte hinlegten, dürfte am zweiten Festival-Tag einer der Höhepunkte die Rückkehr von Armin van Buuren nach Tomorrowland sein. Die Trance-Ikone hatte sich im Juli einen längeren Familien-Urlaub gegönnt und somit große Festivals wie Airbeat One, Parookaville als auch das erste Tomorrowland-Wochenende ausgelassen. Weiter gehören am Samstag Stars wie Nervo, Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike, Tale Of Us, Robin Schulz, Boris Brejcha und Lost Frequencies zum Line up am.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Tomorrowland