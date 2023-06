Tomorrowland 2023 Line up - Timetable hat seine Tücken

Boom- Jetzt haben die Gäste des Festivals Tomorrowland in Belgien die Qual der Wahl: Der Timetable für die 15 Bühnen wurde jetzt veröffentlicht.

Darauf haben die Ticket-Besitzer für das Festival Tomorrowland in Belgien seit Monaten gewartet. Die Veranstalter des weltweit beliebten Events haben jetzt den Timetable für die beiden Festival-Wochenenden vom 21. bis 23. Juli sowie 28. bis 30. Juli veröffentlicht. Bei 15 Bühnen können die Gäste jetzt schon einmal schauen, wann ihre Favoriten aus dem Line up von Tomorrowland 2023 auftreten.

Doch bei aller Vorfreude beginnt jetzt auch die Qual der Wahl - bei 15 Bühnen, die mit Hunderten Künstlerinnen und Künstlern alle Facetten der elektronischen Musik abdecken und dem sehr weitläufigen Gelände im Freizeitpark de Schorre von Boom nahe Antwerpen lohnt es sich, schon vor der Anreise ein paar persönliche Fixpunkte im Line up setzen.

Tomorrowland 2023: Martin Garrix spielt das Closing-Set des Festivals

Damit ein Festival gut in Erinnerung bleibt, ist das letzte DJ-Set des Wochenendes ein wichtiger Faktor: Hier setzt Tomorrowland abermals auf Martin Garrix, der schon mehrfach mit seinem emotionalen und euphorischen EDM-Sound für einen krönenden Abschluss auf der Mainstage gesorgt hat. Zeitgleich gehen allerdings auch Hochkaräter wie "3 Are Legend" (erstes Wochenende) und Armin van Buuren (zweites Wochenende) ins Rennen.

Die Mainstage von Tomorrowland ist zwar an allen Festival-Tagen hochkarätig besetzt, bietet aber seit einigen Jahren einen bunten Mix aus Musik-Stilen. Wer etwa am Freitag, 21. Juli, nicht unbedingt The Chainsmokers sehen möchte, kann zeitgleich zwischen der spektakulären Holo-Show von Eric Prydz, "Future House"-Pionier Oliver Heldens, Techno-Ikone Adam Beyer und dem deutschen Grammy-Gewinner und "Disco House"-König Purple Disco Machine wählen. Einen Tag später werben auf unterschiedlichen Bühnen Stars wie Alesso (EDM), Tale Of Us (Melodic Techno) und Reinier Zonneveld (Techno) um die Gunst des Publikums.

Hier sind einige Tipps und Empfehlungen aus dem Line up des Festivals Tomorrowland 2023:

Tomorrowland Line up - Empfehlungen für das erste Wochenende

Tomorrowland 2023 - die "Line up"-Tipps für das zweite Wochenende

Die Drachen-Bühne ist bei den Tomorrowland-Fans besonders beliebt. Foto: Tomorrowland

Weitere Artikel über das Festival Tomorrowland

Tomorrowland 2022 erfüllt die Sehnsüchte der Festival-Fans

"Hallo Kinder, Papa musste nochmal kurz ins Tomorrowland"

Tomorrowland - Topic über Mainstage-Premiere: "Unglaublich"

Tomorrowland-Finale 2022 startet mit dem Tag der Deutschen

Tomorrowland - schöne Bilder vom Festival und den Outfits

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

