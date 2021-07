Boom. Der zweite Tag beim Digital Festival Tomorrowland Around the World ist gestartet. Wir begleiten das 3D-Event im Live-Blog.

Eigentlich würden jetzt mehrere Zehntausend Menschen im Freizeitpark De Schorre in der belgischen Gemeinde Boom ausgelassen zu den Elektro-Beats der weltweit besten DJs tanzen. Doch das Musik-Märchenland Tomorrowland im zweiten Jahr in Folge wegen der Corona-Pandemie nicht die Pforten öffnen.

Und doch vereinigen sich die Fans des bekannten Festivals am Samstagabend erneut - zumindest virtuell. Tomorrowland Around the World lädt erneut auf die Party-Insel Papilionem: Eine spektakuläre 3D-Welt mit eindrucksvollen Effekten und Video-Produktionen. An der Premiere vor einem Jahr nahmen eine Million Tomorrowland-Fans aus Dutzenden Ländern teil

Die Mainstage bei dem 3D-Festival Tomorrowland Around the World hat das Motto "Amicorum Spektakulum". Foto: Tomorrowland

Nach dem Auftakt am Freitag mit den Stars Lost Frequencies, Kölsch, Charlotte de Witte und Alan Walker werden wir den zweiten Festival-Tag von Tomorrowland 2021 in einem Live-Blog begleiten:

Deutscher DJ-Star Topic macht den Auftakt bei Tomorrowland

19.01 Uhr: Claptone ist nicht anzumerken, dass er bei seinem Auftritt nicht Zehntausende Menschen, sondern lediglich ein paar Techniker aus der Aufnahme-Crew in dem Green-Studio vor sich hatte. Die Performance der DJs wird erst im Nachhinein auf die 3D-Bühnen auf der Insel Papilionem montiert. "Normalerweise erhält der DJ beim Tomorrowland ein Feedback vom Publikum aus vielen verschiedenen Ländern. Dadurch entsteht eine sehr starke Energie, die ich in mir aufnehme", erläutert Claptone. "Das fällt bei einem Digital-Festival und allen anderen Streams, die DJs in der Corona-Pandemie machen, aus. Da muss man bei der Performance viel von sich selbst reingeben, um das Energielevel zu erreichen für die Menschen an den Bildschirmen. So wird man ein Stückweit mehr zum Schauspieler, auch wenn es schade ist."

Die Auftritte der DJs wie von Claptone wurden vorab in Green-Studios aufgenommen und anschließend in die 3D-Party-Welt von Papilionem montiert. Foto: Tomorrowland

18.40 Uhr: Die Mainstage bleibt fest in deutscher Hand. Nach Topic hat jetzt Claptone, der mysteriöse DJ mit der goldenen Maske, das Zepter übernommen. Claptone schwärmt in höchsten Tönen von der physischen Ausgabe des Festivals Tomorrowland: Man wandert über das schöne Festival-Gelände und lässt sich auch mal von Musik inspirieren, die man sonst nicht hören würde – sozusagen eine musikalische Erlebnisreise. Durch die fantasievolle Deko kommt man sich vor wie in einem Märchenland", sagte Claptone im exklusiven Interview mit der Redaktion.

18.20 Uhr: Den Startschuss in den zweiten Festival-Tag von Tomorrowland darf der deutsche Star-DJ Topic übernehmen. Auf der Mainstage, die nach dem Motto "Amicorum Spektakulum" kreiert wurde, spielt der House-DJ ein pulsierendes EDM-Set inklusive seine Welthits "Breaking Me" und "Your Love", aber auch mit "Future Rave"-Kompositionen von David Guetta und Morten.

18.00 Uhr: Das ist das Line up und der Timetable der Mainstage von Tomorrowland Around the World am Samstag:

18.00 Uhr: Topic

18.40 Uhr: Claptone

19.25 Uhr: Sam Feldt

20.10 Uhr: Yves V

20.55 Uhr: Robin Schulz

21.40 Uhr: Nicky Romero

22.25 Uhr: Afrojack

23.10 Uhr: Armin van Buuren

17.55 Uhr: Gleich geht's los: Karten für "Tomorrowland Around the World" sind über die Tomorrowland-Homepage erhältlich: Der Festival-Pass liegt bei 20 Euro. Wer die DJ-Auftritte nicht nur live sondern auch noch in den nächsten zwei Wochen "On Demand" schauen möchte, zahlt 25 Euro. Über einen Zugangs-Code erhalten die Musik-Fans den Zutritt auf die virtuelle Party-Insel.

