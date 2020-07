Tomorrowland 2020 setzt neue Maßstäbe in Festival-Innovation

So sieht die Mainstage in der virtuellen Tomorrowland-Welt aus.

Boom. David Guetta und Katy Perry schwärmen von dem 3D-Festival Tomorrowland, das am 24. und 25. Juli über eine Million Besucher begeistern soll.

Es wird möglicherweise das größte Festival in diesem Sommer - wenn auch in einer völlig neuen Form. Nach der Absage des regulären Tomorrowland-Events in Belgien wegen des Verbots von Großveranstaltungen durch die Corona-Pandemie wird es das bekannte Festival 2020 nur in einer digitalen 3D-Welt geben.

Dafür aber wohl mit einem neuen Besucherrekord: Sind es sonst 400.000 Tickets, die für zwei Festival-Wochenenden in Boom nahe Antwerpen verkauft werden, hoffen die Organisatoren mehr als eine Million Gäste in ihrer neu geschaffenen Tomorrowland-Welt auf einer virtuellen Insel namens Papilionem begrüßen zu können.

Tomorrowland kreiert virtuelle Fantasie-Welt

Erste Eindrücke von der aufwendigen Produktion offenbarten am Mittwochabend fünf Superstars, die zum Line up von Tomorrowland 2020 gehören: David Guetta, Steve Aoki, Dimitri Vegas, die Zwillinge Nervo und Katy Perry schwärmten vor Journalisten aus über 100 hundert Ländern in einer Zoom-Konferenz von der innovativen Idee, für das Festival eine virtuelle Umgebung zu kreieren. "Tomorrowland war schon immer eine ganz eigene Welt unter den Festivals. Und jetzt nehmen sie uns mit in eine neue Fantasie-Welt - das ist verrückt", sagt David Guetta.

Dabei wartete für die 60 Künstler, die am 24. und 25. Juli bei Tomorrowland Around the World zu sehen sein werden, eine besondere Herausforderung. Ihre Auftritte wurden bereits in vier "Green Screen Studios" in Belgien, den USA, Brasilien und Australien aufgezeichnet. - ohne Publikum, lediglich vor der technischen Crew. "Der Auftritt vor dem Tomorrowland-Publikum ist sonst der größte Moment für mich im Jahr", so Steve Aoki. Für die ersten Bilder aus der virtuellen sind die Nervo-Schwestern voll des Lobes: "Ich kann nicht glauben, wie real die Licht-Effekte wirken", so Olivia Nervo.

David Guetta freut sich auf das 3D-Festival

David Guetta gehört zu den Stars im Line up von Tomorrowland 2020. Foto: dpa

Bei den Künstlern ist die Vorfreude auf Tomorrowland trotzdem deutlich zu spüren - auch wenn sie gerade versuchen, das Beste aus der Zeit ohne Live-Auftritte zu machen. "Ich genieße es, nicht ständig unterwegs zu sein und sich einfach mal auf das Musikmachen konzentrieren zu können. In dieser Zeit haben wir wohl Singles für die nächsten drei Jahre produziert", verrät Dimitri Vegas. "Und was ich überhaupt nicht vermisse, sind die Jetlags. In den letzten 15 Jahren bin ich nicht mehr so kreativ gewesen", fügt David Guetta lachend hinzu.

Der Eintritt in das virtuelle Inselreich kostet pro Tag 12,50 Euro und für beide Tage 20 Euro. Das hat bei einigen Fans für Verwunderung gesorgt, da die DJ-Livestreams aus den vergangenen Monaten in der Regel umsonst im Internet gezeigt wurden.

Den Preis für Tomorrowland 2020 begründet Mitveranstalter Michiel Beers mit dem enormen Aufwand: "Dabei handelt es sich um ein Multi-Millionen-Investment für uns." Ein Team aus 200 Leuten arbeite seit zwei Monaten gefühlt 24 Stunden täglich an dem Projekt. "Das wird das ultimative Tomorrowland auf dem technischen Niveau eines Hollywood-Films - da ist der Preis mehr als fair", so Beers.

Tomorrowland-Veranstalter haben sich Träume erfüllt

Dabei verrät der Mitgründer von Tomorrowland, dass sie die virtuelle Welt auch als Chance gesehen haben, um ihre eigenen Träume zu verwirklichen. "Wir haben eine so große Mainstage kreiert, wie wir sie in der Wirklichkeit niemals realisieren könnten", so Beers. "Dabei habt ihr auch so schon jedes Jahr die tollste Mainstage", fügt Katy Perry hinzu, die ein Medley aus ihren größten Hits für das Festival aufgenommen hat. Katy Perry ist stolz als Popstar zum Line up zu gehören: "Tomorrowland ist cool, und ich wollte schon immer cool sein - also wollte ich auch in den Club", erzählt sie schmunzelnd.

Katy Perry plauderte dann auch noch aus dem Nähkästchen: "Erinnerst du dich noch an das Demo des Liedes Titanium, was du mir damals geschickt hattest", sprach sie David Guetta direkt an. Den Welthit hatte der Franzose von der Künstlerin Sia einsingen lassen und wollte demnach mit dem Demo bei Katy Perry anfragen, ob sie die Sängerin für den Song werden wolle. "Und ich antwortete nur, oh mein Gott ist das gut. Lass die Aufnahme so wie sie ist", erinnert sich Katy Perry und erntet jetzt von Guetta ein Lachen. Der Rest ist Musik-Geschichte: Der Song wurde bis heute über sieben Millionen Mal verkauft und gehört zu den größten Hymnen in der Geschichte von Tomorrowland.

Tickets für "Tomorrowland Around the World" und weitere Infos zu den technischen Voraussetzungen gibt es auf der Homepage des Veranstalters.