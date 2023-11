Festival Summerjam in Köln: Alle Infos zum beliebten Reggae-Festival

Köln. Summerjam in Köln kehrt 2024 zurück. Wir haben alle bekannten Infos rund um das angesagte Hip-Hop-, Dancehall- und Reggae-Festival im Überblick.

Summerjam 2024: Das beliebte Festival findet wieder am Fühlinger See in Köln statt.

Das beliebte Festival findet wieder am Fühlinger See in statt. Wann findet das Summerjam 2024 statt? Und ab wann gibt es das Summerjam-Lineup?

findet das Summerjam 2024 statt? Und ab wann gibt es das Summerjam-Lineup? Alle Infos zum Summerjam-Festival 2024 gibt's hier.

Wenn die Tage kürzer und kälter werden, wärmt die Vorfreude auf das nächste sommerliche Reggae-Festival. Das Summerjam am Fühlinger See findet 2024 wieder statt.

Wann ist das Summerjam-Festival 2024 in Köln?

Im Jahr 2024 steht die 37. Ausgabe des Summerjam unter dem Motto "Lost in Good Vibes". Von Freitag, 5. Juli, bis Sonntag, 7. Juli, feiern Musikfans 2024 wieder entspannt mit Reggae, Hip-Hop und Dancehall. Seit 1986 findet es jährlich Anfang Juli statt.

Wo ist das Summerjam 2024?

Das Festival startet auf der Regattainsel beim Fühlinger See in Köln. Die Adresse des Festivalgeländes lautet Oranjehofstraße 50769 Köln-Fühlingen.

Was kosten Tickets für das Summerjam 2024?

Absofort sind Tickets für das Summerjam 2024 erhältlich. Das Early Bird-Ticket kostet 155 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr und gilt an allen drei Festivaltagen inklusive Camping. Darin inbegriffen sind zehn Euro Müllpfand.

Wer spielt beim Summerjam?

Das Line-up ist noch nicht bekannt. Schon bald könnte es einen Ausblick auf die Auftritte 2024 geben: Die ersten Acts für Summerjam 2023 gab der Veranstalter bereits im November zuvor bekannt. Der Veranstalter spricht von über 50 Künstlerinnen und Künstlern aus Reggae, Hip-Hop, Dancehall und artverwandten Genres.

Wie viele Besucher hatte das Summerjam 2023?

Als eines der größten Reggae-Festivals Europas lockt das Summerjam regelmäßig Besuchermassen nach Köln. Im letzten Jahr feierten rund 25.000 Besucher gemeinsam. Bei vorausgegangenen Festivals waren es bis zu 30.000 Menschen.

Anreise zum Summerjam: Mit Auto, Bus, Bahn und Fahrrad

Die Anfahrt mit dem Auto

Wer sich vom Navi leiten lässt, der orientiert sich am besten an dieser Adresse: Oranjehofstraße, 50769 Köln-Fühlingen. Ansonsten sollten Besucher auf der A1 zwischen dem Kreuz Köln Nord und Kreuz Leverkusen die Abfahrt 100 Köln Niehl/Fühlingen in Richtung Niehl nehmen und den Schildern folgen.

Ein Verkehrsleitsystem führt zum Zentralparkplatz. Wer am dem Wochenende einmalig zum Parkplatz einfährt, zahlt 25 Euro. Mehrmalige Einfahrten kosten 40 Euro. Für einen einzelnen Festivaltag zahlen Parkende zehn Euro. Sämtliche Parkgebühren sind bar zu zahlen.

Die Anfahrt mit Bus und Bahn

Um vom Kölner Hauptbahnhof zum Fühlinger See zu gelangen, nehmen Festivalbesucher am besten die S11 bis Chorweiler und fahren dann mit dem Bus 122 bis Seeberg. Von den Besucherparkplätzen und dem City-Center verkehrt ein Summerjam-Shuttle zu den Campingflächen.

Die Anreise mit dem Fahrrad

Auf dem Parkplatz P2 in der Nähe vom Service-Center steht ein Fahrradparkplatz zur Verfügung. Dort können Ticketinhaber ihr Rad kostenfrei abstellen.

Detaillierte Infos zur Anreise und Parkplätzen gibt's hier.

Wer organisiert das Summerjam?

Das Summerjam ist ein Projekt der Contour Festival Organisations GmbH unter der Führung von Marius Brózi mit dem Fühlinger See als örtlicher Partner.

Lesen Sie auch:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Festivals