San Hejmo: Apache 207 unterbricht wegen Notfall im Publikum

Mehrere Tausend Festival-Fans beim San Hejmo 2023 hatten dem Auftritt von Apache 207 entgegengefiebert. Doch dieser musste plötzlich pausieren.

Für die meisten Besucherinnen und Besucher des San Hejmo 2023 war es das erwartete Highlight des Festivals: der Auftritt von Apache 207. Mehrere Tausend Fans hatten dem Chart-Stürmer an beiden Tagen entgegengefiebert. Und sie wurden nicht enttäuscht. Doch dann kam es zu einem Zwischenfall.

Der Rapper lieferte eine fulminante Bühnenshow mit loderndem Feuer auf der Bühne, Nebel, Lichteffekten, Videoleinwand und einem weißen Mercedes auf der Bühne. Doch mitten in diese Begeisterung hinein hielt Apache plötzlich inne: Im Publikum hatte es einen Notfall gegeben. "Vielleicht können ein paar Leute helfen, der Person rauszukommen, aus dem Wellenbrecher?", bat Apache seine Fans. Und appellierte: "Leute, bitte versucht auf den Beinen zu bleiben. Es ist ein bisschen schwüles Wetter, ich habe selbst damit zu kämpfen."

San Hejmo in Weeze: Boot trägt Apache 207 durchs Publikum

Apache pausierte so lange, bis er die Entwarnung bekam, dass die Person es aus der Menge heraus geschafft hatte. "Ist ein bisschen voller, als erwartet", kommentierte der Rapper. Zum Glück verlief jedoch alles ohne weitere Zwischenfälle. Selbst, als Apaches Boot ihn quer durchs Publikum trug: Ein wiederkehrender Klassiker seiner Bühnenshows, der auch an diesem Abend, begleitet von Céline Dions "My Heart Will Go On", für Gänsehautstimmung bei den Fans sorgte. Apache bleibt gleich - das singt er ja selbst.

