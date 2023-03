San Hejmo findet dieses Jahr an zwei Tagen statt (18. und 19. August). Zuschauerinnen und Zuschauer können 2023 auch vor Ort campen.

San Hejmo San Hejmo 2023 in Weeze: Diese Acts stoßen zum Line-Up dazu

Weeze. San Hejmo in Weeze: Der Festival-Veranstalter hat weitere Stars für 2023 bekanntgegeben. Welche Künstler im August auf der Bühne stehen werden.

San Hejmo in Weeze: Das Festival findet im August zum zweiten Mal statt.

Am 18. und 19. August steigt am Airport Weeze wieder eine große Festival-Party.

Jetzt hat der Veranstalter weitere Acts für das Line-Up bekanntgegeben. Wir haben die Infos.

Es sind zwar noch ein paar Monate hin bis das San Hejmo Festival 2023 am Airport Weeze stattfindet, aber die Vorfreude bei den Fans ist schon jetzt riesig. Der Ticket-Vorverkauf hat längst begonnen, außerdem stehen viele Künstler für das Line-Up bereits fest. Nun hat der Veranstalter eine weitere Rutsche an Acts bekanntgegeben. Welche Acts noch bei San Hejmo 2023 in Weeze dabei sind.

Lesen Sie auch: San Hejmo 2023 in Weeze - Das Festival kehrt größer zurück

San Hejmo 2023 in Weeze: Das sind die neuen Headliner

Auf der San Hejmo-Mainstage wird sich am Freitag Rapper Cro die Ehre geben. Der Musiker feierte 2011 mit seinem Hit "Easy" den Durchbruch, seitdem ist er aus der Branche kaum noch wegzudenken. Sein Markenzeichen ist die Pandamaske, die er immer trägt.

San Hejmo in Weeze: Rapper Cro tritt bei dem Festival auf der Mainstage auf (Archivfoto). Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Ebenfalls auf dem San Hejmo mit dabei sind die Sportfreunde Stiller - sie werden am Samstag auf der Mainstage auftreten. Mit ihren Songs "54, 74, 90, 2006" oder "Ein Kompliment" feierte die Band große Erfolge. Auch die deutsche Indie-Pop-Band Von Wegen Lisbeth wird am Samstag auf der Hauptbühne zu sehen sein. 2022 brachten die Berliner ihr Album "EZ Aquaril" raus.

Auch auf dem San Hejmo 2023 in Weeze dabei: Die Band „Von Wegen Lisbeth“ - hier als Headlinier auf dem Pfingst Open Air 2019 in Essen-Werden. Foto: Socrates Tassos

San Hejmo 2023 in Weeze: Auch Tokio Hotel ist mit dabei

Von Los Angeles nach Weeze: Auch Tokio Hotel wird im August auf dem San Hejmo dabei sein. Die Band besteht unter anderem aus den beiden Zwillingsbrüdern Bill und Tom Kaulitz, die seit vielen Jahren in den USA leben. Kürzlich brachten die gebürtigen Magdeburger ihr neues Album "2001" raus, mit dem sie 2023 auf Tour gehen. Bekannt wurde die Band mit ihrem Song "Durch den Monsun". Tokio Hotel spielt am Freitag auf der Mainstage des San Hejmo.

Auf der Mainstage beim San Hejmo 2023 in Weeze dabei: Tokio Hotel. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Line-Up auf dem San Hejmo 2023: Topic tritt auf der Electronic-Stage auf

Er war schon bei der Premiere 2022 mit dabei und wird auch in diesem Jahr wieder auf dem San Hejmo auftreten: DJ und Produzent Topic. Der Solinger gehört zu den gefeiertesten Künstler der Elektro-Szene. 2022 dann das Highlight seiner Karriere: Headliner auf dem Tomorrowland-Festival in Belgien.

DJ Topic war schon 2022 beim San Hejmo dabei: Auch 2023 wird er in Weeze auftreten.

San Hejmo 2023 in Weeze: Diese Künstler sind auch neu im Line-Up

Tujamo

Eskei83

FRDY

HBZ

Jebroer

Lucas & Steve

Marten Hørger

Mike Williams

OBS

Pretty Pink

Tube & Berger

Vize

Teknoclash

Tiefblau

San Hejmo in Weeze: Das war das Festival 2022

San Hejmo 2023 in Weeze: Rapper Apache 207 tritt im August als Headliner auf. Foto: Handout

San Hejmo in Weeze: Welche Acts sind 2023 noch dabei?

Einige Acts haben bereits vor einigen Wochen ihre Zusage für das San Hejmo 2023 gegeben. Mit dabei sind:

Alligatoah

Apache 207

Die Fantastischen Vier

Marteria

Rin

Sido

Alle Farben

David Puentez

Provinz

Tom Gregory

Wanda

Cloudy June

Esther Graf

Kaffkiez

Lari Luke

Lost Identity

Majan

Weitere Artikel rund um die Festival-Saison 2023 in NRW:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Festivals