Wetter San Hejmo 2023: So wird das Wetter beim Festival in Weeze

Weeze. Gäste des San-Hejmo-Festivals können sich am Wochenende trotz ein paar Wolken auf warme Temperaturen freuen - am Samstag bis zu 28 Grad.

Beim San-Hejmo-Festival 2023 in Weeze werden für kommendes Wochenende warme Temperaturen erwartet.

Immer wieder ziehen leichte Wolken auf, am Freitag sind Regenschauer möglich. Am Samstag klärt es mehr auf.

Dieses Wetter erwartete die Besucherinnen und Besucher des San Hejmo-Festivals.

Gute Nachrichten für die erwarteten rund 50.000 San-Hejmo-Gäste, die bereits Apache und Co. entgegen fiebern. Nach einem bedeckten und eher windigen Donnerstag klärt es zum Festival-Wochenende in Weeze immer weiter auf. Nach Angaben von Wetter.com werden am Freitag bis zu sechs Sonnenstunden erwartet, am Samstag bis zu sieben.

Lesen Sie auch: San-Hejmo-Gewinnspiel: Wir verlosen reguläre und VIP-Tickets

Am Freitag wird es laut den Meteorologen leicht bewölkt mit Temperaturen bis zu 27 Grad. Den Tag über, bis 18 Uhr sind einzelne Schauer möglich. Danach, wenn Tokio Hotel, Wanda und Provinz auftreten, verschwinden die Wolken komplett und die Sonne kommt raus.

Die Wetter-Vorhersage für den Festival-Samstag

Und wie wir das Wetter am Samstag, wenn in Weeze weitere Top-Acts wie unter anderem Sido, Rin, Apache 207 oder die Fantastischen Vier auftreten? Am Samstag bleibt es zwar leicht bewölkt, dafür aber trocken - und das bei sommerlichen Temperaturen bis zu 28 Grad.

Stars aus Hip Hop, Pop und Elektro beim San Hejmo

Hinter San Hejmo stecken die Schöpfer von Parookaville. Mit einem etwas anderen Show-Konzept wollen die drei Gründer, die „Weezer Jungs“, eine neue Zielgruppe ansprechen. San Hejmo will als Multigenre-Festival überzeugen und holt am 18. und 19. August Stars aus Hip Hop, Pop und Elektro an den Niederrhein.

San Hejmo soll auch ein Hotspot sein, für Urbane Kunst, Kreativität und Street Food. Rund einhundert Kunstwerke sind auf dem gesamten Gelände zu entdecken. Aus haushohen Murals, meterlangen Graffiti-Wänden, Installationen und Ausstellungstürmen entsteht eine riesige Open Air Gallery.

San Hejmo in Weeze: Hier gibt es weitere Informationen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Festivals