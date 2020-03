Der Kampf gegen das Coronavirus ist in diesen Tagen allgegenwärtig. Wenn er gewonnen werden soll, müssen sich alle Bürger an die Vorgaben der Ordnungsbehörden halten. Dazu gehört vor allem auch soziale Kontakte zu vermeiden - und es sich in den heimischen vier Wänden gemütlich machen.

Re-Livestream von Parookaville 2019 mit vielen DJ-Stars

Damit es dort an diesem Wochenende nicht zu langweilig wird, wollen die Parookaville-Veranstalter etwas Festival-Feeling verbreiten. Dazu senden sie via Youtube und Twitch am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils den Original-Livestream von Parookaville 2019.

Unter anderem gibt es die Live-Auftritte von Stars wie Lost Frequencies, Nervo, Felix Jaehn, Robin Schulz, Steve Aoki, Alle Farben und Armin van Buuren zu sehen.

Los geht es bei Parookaville um 19 Uhr am Freitag mit Showtek gefolgt von Loud Luxery, Ofenbach und Martin Solveig.

