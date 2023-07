Parookaville: Nach Mainstage-Frust - Veranstalter klärt auf

Die Mainstage von Parookaville bietet eine Line up aus internationalen Star-DJs.

Weeze. Gäste des Festivals Parookaville haben sich über die Sperrung des Mainstage-Zugangs geärgert. Planer Bernd Dicks erklärt die Maßnahme.

Der Frust bei einigen Parookaville-Gästen war groß: Wollten sie doch am Samstag die Superstars W&W, Hardwell und The Chainsmokers auf der Mainstage des Festivals in Weeze sehen und standen nun vor dem geschlossenen Eingang. Die Option, die Zugänge zur Hauptbühne zu sperren, haben die Veranstalter erstmals bei dem Festival auf dem Gelände neben dem Airport Weeze eingeführt.

Hintergrund ist, dass es bei der letzten Parookaville-Ausgabe auf der Rampe starkes Gedränge bis zum kompletten Stillstand gab, was mit mehreren Maßnahmen diesmal vermieden werden soll. "Wir wollten ganz klar die Situation vom letzten Jahr verhindern, und das hat bisher auch sehr gut funktioniert", bilanziert Mit-Organisator Bernd Dicks am Sonntagmittag. Gleichwohl ärgerten sich nun Besucherinnen und Besucher, dass sie es nicht pünktlich zu ihren Lieblingen schafften.

Parookaville 2023: Zugang zur Mainstage zeitweise gesperrt

Im Interview mit der Redaktion erklärt Dicks, wie die Organisatoren in diesem Jahr vorgehen: "Wir brauchen auch die Hilfe von unseren Gästen, damit wir nicht zu früh zu machen müssen. Durch den neuen Sichtschutz läuft die Menge zwar die Rampe herunter, aber zu viele Gäste bleiben trotzdem dann beim ersten Blick auf die Mainstage stehen. "Dabei gibt es auf der anderen Seite meist noch viele freie Flächen - sie müssten einfach nur durchgehen", so Dicks, der extra ein Team hat, das von verschiedenen Standorten die Situation beobachtet.

Bei W&W wussten die Planer, dass es voll werden könnte und als zu viele Gäste unten an der Rampe stehen blieben, wurde auf dem dortigen Screen nicht mehr das Bild von der Bühne gezeigt, sondern die Info "Bitte durchgehen". "Das hat auch teilweise funktioniert, doch es hätten bestimmt trotzdem noch ein paar Tausend Leute reingepasst. Als es dann am Fuß zu voll wurde, mussten wir vorübergehend dichtmachen", erzählt Dicks, der nachvollziehen kann, dass die neue Regel für viele Stammgäste ungewohnt ist. Gleichwohl weist er daraufhin, dass es kaum ein Festival mit mehreren Bühnen gibt, wo am Ende alle Gäste vor die Hauptbühne passen.

Wenn die Stars auf der Mainstage von Parookaville auftreten, schauen mehrere Zehntausend Gäste zu. Foto: Lars Heidrich

Festival-Gäste sollen Infos auf Screens und der App beachten

"Das ist für uns alle sicher ein wichtiger Lern-Effekt in diesem Jahr und für diejenigen, die es nicht rechtzeitig zu ihrem Act geschafft haben, tut es mir leid", so Dicks. Der Planer empfiehlt bei seinem Wunsch-DJ schon frühzeitig die jeweilige Bühne anzusteuern und auf die Informationen auf den Screens oder der App zu achten. So gebe es zwei Abstufungen: "Mainstage ausgelastet - dann gibt es noch eine Zufluss-Regelung und Mainstage voll - dann macht es aktuell keinen Sinn hinzugehen", erläutert Dicks.

Am Sonntag gehören wieder nationale und internationale Stars zum Line up von Parookaville 2023. Besonders die Auftritte von Alle Farben, Oliver Heldens, Afrojack, Timmy Trumpet und Kygo dürften zu den Höhepunkten auf der Mainstage des diesjährigen Festivals gehören.

