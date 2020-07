Parookaville Livestream - so geht es live auf die Leinwand

Weeze. Parookaville-Fans können auf der Livestream-Leinwand mit ihren DJ-Stars feiern. Der Ticket-Vorverkauf für Parookaville 2021 startet.

Nur 100 glückliche Ticket-Gewinner können an den beiden Event-Tagen der Sonderedition von Parookaville am 17. und 18. Juli live dabei sein. Nach der Absage des Festivals wegen der Corona-Pandemie muss sich der Rest der treuen Bürger der Festivalstadt mit einem Platz vor dem heimischen Bildschirm begnügen, wenn im Livestream Stars wie Felix Jaehn, W&W, Alle Farben, Tujamo und Fedde le Grand auftreten.

Jetzt gibt es zumindest virtuell die Chance, wie die Zuschauer ganz nah an ihre Stars rücken können. "Alle Parookaville-Fans haben die Chance per Video-Call auf große LED-Leinwände in der Festival-City live zugeschaltet und damit ein Teil der Show zu werden", kündigten jetzt die Veranstalter an.

Live dabei auf der Leinwand von Parookaville 2020

Während des Livestreams hat die Parookaville-Redaktion einen Blick auf alle Beiträge mit den Hashtags #parookaville und #livefromthecity und verschickt Einladungen via Zoom-Call an die Party-Crews.

Für die Spezialausgabe von "Parookaville Live from the City" werde eine Mini-Version der Party-Metropole kreiert, in der einige der bekannten Stadt-Elemente eingefügt werden. Dabei ist eine "360 Grad Optik" für die Zuschauer geplant. In der Mitte der Stadt-Elemente steht eine kreisrunde Bühne für die DJs. Die 100 Besucher werden in 25 separierten Parzellen mit je vier Plätzen angeordnet. Tickets für Parookaville 2020 gibt es nicht zu kaufen, sondern nur bei den Festival-Partnern zu gewinnen.

Timetable für den Parookaville-Livestream am Freitag

So sieht der Timetable und das Line up von Parookaville am Freitag aus:

19.00 Uhr: David Puentez

20.00 Uhr: Tujamo

21.00 Uhr: Topic

22.30 Uhr: Felix Jaehn (Exklusives Konzert)

So sieht der Timetable und das Line up von Parookaville am Samstag aus:

18.00 Uhr: Das Beste aus Parookaville 2015 bis 2019

19.00 Uhr. Lari Luke

20.15 Uhr: Alle Farben

21.30 Uhr: Fedde le Grand

22.45 Uhr: W&W

00.00 Uhr: Brennan Heart

Ticket-Vorverkauf für Parookaville 2021 startet

Der Ticket-Verkauf für Parookaville 2021 startet am Freitag, 17. Juli, um 12 Uhr. Verfügbar sind Visa in allen Kategorien - zu den gleichen Preisen wie bei dem ausgefallenen Festival in diesem Sommer. Von den für Parookaville 2020 verkauften Tickets gelten 70 Prozent auch für 2021. Diese Option haben viele Fans des größten deutschen Festivals für elektronische Musik (täglich 70.000 Besucher) bei der Ticket-Rückabwicklung von diesem Jahr gewählt.