Essen. Parookaville-Fans zählen die Stunden bis zum Festivalstart. Wenige Tage vor Beginn hat sich ein Promi fast heimlich ins Line up geschlichen.

Parookaville 2023: Fans zählen schon die Stunden bis zum Festival-Start.

Eigentlich steht das Parookaville-Line-up schon länger fest.

Doch mehr oder weniger heimlich hat sich ein TV-Promi ins Parookaville-Line-up geschlichen.

Es wird wieder laut und bunt in Weeze: Vom 21. bis zum 23. Juli erwarten die Parookaville-Verantwortlichen erneut eine volle Party-Stadt. Mit 225.000 Besucherinnen und Besuchern an drei Tagen ist das Festival ausverkauft. Und eigentlich steht das Line up für die siebte Ausgabe des Festivals schon länger. Doch kurz vor dem Start hat sich noch ein TV-Promi (mehr oder weniger) heimlich ins Line up gemogelt. Und er ist auf dem Festival kein Unbekannter.

Parookaville: Dieser Promi hat sich ins Line Up geschlichen

Ski Aggu (16.30 bis 17.15 Uhr) war auf der Bühne Bill's Factory am Sonntag schon länger gesetzt. Doch er bekommt einen bekannten Vorläufer: Pocher & Friends präsentieren eine Stunde (von 15.15 bis 16.15 Uhr) "best of 90's". Was sich genau hinter dem Auftritt versteckt, haben die Veranstalter noch nicht mitgeteilt. Lesen Sie hier: Parookaville 2023: Organisator verrät seine Highlights im Line-Up

Parookaville 2023: Fast heimlich hat sich ein Promi ins aktuelle Line up geschlichen. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Oliver Pocher und Parookaville, das scheint eine besondere Beziehung - auch wenn er bisher erst einaml auf der Bühne stand. Wie der Comedian vor ein paar Jahren schon in seinem Podcast erklärte, traf er sich mit seiner heutigen Frau Amira hier zum ersten offiziellen Date. Zudem soll auf Parookaville auch das erste offizielle Paparazzi-Foto der beiden entstanden sein. 2020 wollten sie eigentlich ihre Hochzeit auf dem Festival nachfeiern. Doch das Coronavirus machte den Pochers einen dicken Strich durch die Planung - Parookaville fiel aus. Auch interessant: Parookaville 2023 in Weeze: 5 nützliche Tipps für die Anreise

Parookaville: Pocher feierte 2022 vor Ort

Mindestens im vergangenen Jahr war Pocher dann wieder in Weeze vor Ort: Er teilte auf seinem Instagram-Account Fotos und Videos, wie er unter anderem mit Scooter-Frontmann H.P. Baxxter und Ex-Viva-Moderator Mola Adebisi im Backstage-Bereich feierte.

Oliver Pocher hat sich mehr oder weniger heimlich ins Parookaville-Line-up geschlichen. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Dieses Jahr also steht Pocher dann nicht nur hinter, sondern auch auf der Bühne. Im vergangenen Jahr hatten die Parookaville-Macher, die auch das Festival San Hejmo an gleicher Stelle in Weeze organisieren, einen ähnlichen Programmpunkt. Beim San Hejmo erhielt der Youtuber Jens "Knossi" Knossalla eine eigene Bühne und präsentierte von 16 bis 0 Uhr verschiedene Gäste. „Nochmal einen anstimmen“, rief Knossi den Zuschauern ein ums andere Mal zu und hatte sichtlich seinen Spaß dabei - schiefe Gesangseinlagen inklusive. Hintergrund: Parookaville 2023 in Weeze: "Das wird fett werden"

Parookaville 2023: Hier gibt es weitere Informationen

