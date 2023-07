Parookaville: Das Datum fürs Festival 2024 steht jetzt fest

Weeze. Jetzt steht fest, wann im nächsten Jahr Parookaville, die City of Dreams in Weeze, die Tore öffnen wird. 225.000 Fans hatten es live erlebt.

Das Datum fürs nächste Parookaville-Festival steht fest: vom 19. bis zum 21. Juli 2024 am Airport Weeze. Bein Zugang wird es Änderungen geben, zum Beispiel für die Parkplätze der Tagesbesucher. Das Organisationsteam plant derzeit.

Die ausverkaufte siebte Edition von Parookaville, Deutschlands größtem Electronic Music Festival, ist in der Sonntagnacht erfolgreich und friedlich zu Ende gegangen. 225.000 Besucher:innen aus über 40 Ländern feierten zu über 300 DJs und Künstler:innen in ihrer City of Dreams, darunter Weltstars wie Kygo, The Chainsmokers und Steve Aoki sowie deutsche DJ-Größen wie Alle Farben, Felix Jaehn und Lari Luke. Das einzigartige Showkonzept-Festival war bereits Wochen vorher und wie immer seit Gründung ausverkauft. Der Livestream erreichte Millionen Zuschauer:innen weltweit.

Das waren die Highlights

Ein Highlight des Wochenendes war die 15-minütige Parookaville-Ceremony, die rund 45.000 Bürger:innen vor der 160 Meter breiten Mainstage gebannt verfolgten. Neben internationalen Star-DJs wie Timmy Trumpet, Hardwell und Dimitri Vegas & Like Mike gab es u.a. am Sonntag auf der Bill’s Factory partytaugliches Programm mit Ski Aggu, Finch und Scooter.

