Parookaville in Weeze: Timmy Trunpet gehört 2024 erneut zum Line up des Festivals.

Festival Parookaville Line up 2024 - DJ-Stars und trendige Newcomer

Weeze. Parookaville verrät erste Namen aus dem Line up 2024: Dabei sind Stars wie Timmy Trumpet und W&W aber auch neue DJ-Sterne wie Bennett und Creeds.

Es sind nur die ersten 20 von über 300 Künstlerinnnen und Künstlern aus dem Line up von Parookaville 2024: Trotzdem dürfte die erste Verkündung vielen Fans des Weezer Festivals ein Lächeln ins Gesicht zaubern: Neben Trance-Ikone Armin van Buuren kehren mit dem Australier Timmy Trumpet und dem niederländischen Duo W&W absolute Lieblinge nach Parookaville zurück.

Zudem haben sich die Veranstalter einige der Shooting-Stars gesichert, die in diesem Jahr vor allem durch TikTok virale Hits gelungen sind. So feiert Bennett aus Koblenz seine Parookaville-Premiere. Gerade erst hat 1Live-Krone für seinen Hit "Vois sur ton chemin" erhalten.

Der Song "Push up" wurde nicht zuletzt durch den Remix von Techno-Queen Charlotte de Witte zu einer der meistgespielten Songs auf Festivals in 2023 - der französische Produzent des Liedes Creeds wird in Parookaville ebenso hinter dem Mischpult stehen wie Cassö aus England, der mit Prada ebenfalls einen weltweiten Hit landete.

Resident Lost Identity erhält bei Parookaville seine eigene Bühne

Erstmals am Samstag wird Parookaville-Resident Lost Identity auf der Mainstage auftreten. Zudem bekommt der Hardstyle-DJ am Samstag im Bunker "Power Plant" seine eigene Bühne. Ebenfalls für besonders harte Beats wurden Coone, D Block & S-te-Fan, Aversion und Rooler für das Festival vom 19. bis 21. Juli gebucht.

Auf der Mainstage von Parookaville treten nationale und internationale DJ-Stars auf. Foto: Julian Huke

Derweil gehört der Belgier Andromedik zu den Shooting-Stars der "Drum 'n' Bass"-Szene und durfte letztes Jahr sogar auf der Mainstage des belgischen Festivals Tomorrowland auftreten. Er legt erstmals in Parookaville auf - genauso wie Christoph. Der Brite ist einer der weltweit führenden Produzenten im "Progressive House".

Parookaville-Liebling David Puentez gehört erneut zum Line up

Nicht mehr wegzudenken aus dem Line up von Parookaville ist der Neu-Hamburger David Puentez - im letzten Jahr begeisterte erneut auf der Pre-Party auf dem Campingplatz als auch einen Tag später auf der zweitgrößten Bühne Bill's Factory. "Psy Trance"-Star Neelix, Techno-DJ "I Hate Models" sowie "Bass House"-Produzent Marten Hørger haben ebenfalls schon das Weezer Publikum von ihrem Können als DJ überzeugt.

Parookaville: Das sind die Festival-Outfits in diesem Jahr Parookaville: Das sind die Festival-Outfits in diesem Jahr

Laut Veranstalter sei die Ticket-Nachfrage für Parookaville 2024 ungebrochen hoch. Alle VIP-Kategorien sind ausverkauft. Zudem sind Tages-Visa für den Samstag sowie das Kombi-Ticket Samstag/Sonntag, das Friendship-Camping und einige Kategorien mit Unterkünften nicht mehr erhältlich. Weitere Infos zu den Tickets gibt es auf der Homepage von Parookaville. Bislang waren alle Ausgaben des Festivals ausverkauft. Im vergangenen Jahr kamen von Freitag bis Sonntag täglich 75.000 Gäste nach Parookaville - das Event ist damit das größte Festival für elektronische Musik in Deutschland.

Interviews: Das sagen die DJ-Stars über das Festival Parookaville:

