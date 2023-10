Parookaville 2024 Line up: Beliebter Star-DJ kehrt zurück

Weeze. Das Line up von Parookaville besteht aus vielen Stars - einer der größten Lieblinge fehlte letztes Mal. 2024 steht er wieder auf der Mainstage.

Zwei Stunden vor dem Start des Ticket-Vorverkaufs für Parookaville 2024 haben die Veranstalter des Festivals die Bombe platzen lassen: Armin van Buuren kehrt in die Festival-Stadt zurück und ist damit der erste Headliner aus dem Line up von Parookaville 2024.

Viele Fans der Trance-Ikone waren 2023 traurig, dass der Niederländer erstmals seit vielen Jahren nicht zu der DJ-Star-Riege in Weeze gehörte. Dies hatte allerdings persönliche Gründe: Während der Corona-Pandemie kam er zu der Erkenntnis, dass er nicht mehr jedes Festival spielen müsse und verschob seine Prioritäten mehr in Richtung Gesundheit und Familie.

Das Festival Parookaville hat für Armin van Buuren großen Stellenwert

So fuhr Armin van Buuren mit seinen Liebsten einen Teil des Monats Juli im vergangenen Jahr in den Familien-Urlaub und verzichtete auf Auftritte in der Zeit. "Ich bin in der komfortablen Situation, dass ich für ein Jahr "Nein" zu Parookaville sagen kann - in der Hoffnung, dass sie mich ein Jahr später wieder buchen wollen." Und diese Option ließ sich die Weezer Veranstalter-Crew um Bernd Dicks nicht entgehen. An welchem der drei Festival-Tage Armin van Buuren auftreten wird, wurde bei der Ankündigung noch nicht verraten.

Für den DJ hat das Festival in Weeze einen besonderen Stellenwert: "Ich freu mich total auf Parookaville, weil ich in Deutschland nicht so oft auftrete, aber hier unheimlich viele Fans habe", verriet Armin van Buuren vor seinem letzten Auftritt in einem Interview mit der Redaktion.

Armin van Buuren wird die Mainstage von Parookaville im Juli 2024 erneut zum Beben bringen. Foto: HO

Trance-DJ vergleicht Parookaville mit "Mad Max"-Atmosphäre

In dem Gespräch bedauerte der erfolgreiche Musik-Produzent gar ein wenig, dass er nur 75 Minuten auf der imposanten Mainstage auftreten und auch zwei oder drei Stunden spielen würde - seine mehrstündigen DJ-Sets beim Festival Untold in Rumänien sind legendär. "Wenn man mir das bei Parookaville sagt, mache ich das sofort", meinte er mit einem Schmunzeln - wohl auch in dem Wissen, dass bei den großen EDM-Festivals der Timetable auf der Mainstage in der Regel eng gesteckt ist.

Auf der Mainstage von Parookaville wird 2024 wieder DJ-Star Armin van Buuren auftreten. Foto: Julien Duval

Die Atmosphäre bei dem Festival in Weeze beeindruckt Armin van Buuren jedes Mal aufs Neue: "Es ist wild, ein bisschen Underground und ausdrucksstark. Parookaville hat was vom "Mad Max"-Feeling." Seit 20 Jahren schnitt der Niederländer bei der Leser-Wahl für die Top 100 der weltweit beliebtesten DJs nie schlechter als Platz 5 ab und konnte die Auszeichnung auch schon mehrfach gewinnen.

Start des Ticket-Vorverkauf für Parookaville 2024 in Weeze

Weitere Infos zu dem Line up von Parookaville 2024 dürfte es wohl erst in einigen Wochen und Monaten geben. Der Vorverkauf für das Festival startet allerdings bereits an diesem Sonntag, 1. Oktober, um 14 Uhr:

Ticket-Vorverkauf für Parookaville 2024: Neue Kategorien für Visa - das sind die Preise

Siebenmal fand das Festival Parookaville bislang in Weeze statt. Schnell wuchs es zu einem der größten Festivals in Deutschland und zu einem der bedeutendsten Events für Elektronische Musik in Europa.

Lesen Sie weitere Texte zu dem Festival Parookaville:

Parookaville gehört zu weltweit besten Festivals - Tomorrowland steht auf "1"

Parookaville: Fazit mit Kritik, Anekdoten und Pläne für 2024

140 Euro mehr: Was bietet das VIP-Ticket bei Parookaville?

Parookaville: Zelte für 2000 Euro: Einblick ins Deluxe-Camp

Steve Aoki: "Parookaville muss ich spielen - das ist Gesetz"

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Pressebild

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Pressebild

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Pressebild

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Pressebild

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Pressebild

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Pressebild

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Pressebild

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: dpa

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: dpa

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: dpa

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Parookaville