Festival in Weeze

Festival in Weeze Parookaville 2024 - Camper können schon Mittwoch anreisen

Weeze. Beim Festival Parookaville gibt es überraschende Änderungen: 50 Prozent der Camper können bereits einen Tag früher anreisen - neue Warm-Up Party.

An Stau-Gefahr bei der Anfahrt, Wartezeiten am Eingang und der Suche nach einem schönen Platz auf dem Camping-Gelände haben sich die Besucherinnen und Besucher des Festivals Parookaville in den letzten Jahren gewöhnen müssen. Kein Wunder bei 45.000 Campern, die jedes Jahr zum größten deutschen Festival für Elektronische Musik (täglich sind es 75.000 Gäste) zum Gelände des ehemaligen Militärflughafens nach Weeze aufbrechen. Damit sich die Anreise bei Parookaville 2024 etwas entzerrt, verkünden die Veranstalter eine große Neuerung.

Im nächsten Jahr dürfen bis zu 50 Prozent der Ticket-Besitzer für Base Camp, Green Camp, Easy Camp und Caranvan das Add-On "Early Campsite Access" für 25 Euro pro Person hinzubuchen. Damit können die Festival-Fans bereits am Mittwoch, 17. Juli, zwischen 12 und 20 Uhr - und damit einen Tag früher als sonst - anreisen und sich ihren favorisierten Platz auf dem Camping-Gelände sichern.

Gefeiert wird mit DJ-Line-up deshalb ebenfalls schon einen Tag früher - erstmals steigt dann die neue "Penny Wednesday Warm-Up Party". "Unsere Ultra-Fans kriegen für einen geringen Aufpreis die Chance auf beste Plätze, gleichzeitig entspannt sich für alle die Anreise durch die Verteilung auf zwei Tage.", erklärt Bernd Dicks Co-Founder und -Geschäftsführer der Parookaville GmbH.

Ticket-Vorverkauf für Parookaville 2024 startet im Oktober

Der Vorverkauf für die Tickets für Parookaville 2024 startet am Sonntag, 1. Oktober, um 12 Uhr. Dann sind alle Ticket-Kategorien mit und ohne Campsite zu verschiedenen Zahlungs-Methoden (inklusive Ratenzahlung) verfügbar. Die Preise für die Festival-Visa sind aktuell auf der Homepage von Parookaville noch nicht einsehbar. Laut Dicks würde die Preise "konstant bleiben" - und kündigt gleichzeitig weitere Neuerungen an. "Ich bin mir sicher, uns ist hier eine kleine Campsite-Revolution gelungen."

Der Campingplatz von Parookaville in Weeze. Foto: Parookaville/Robin Böttcher

So wird es bei Parookaville 2024 erstmals ein Friendship-Camping geben. Dort gibt es Parzellen von ca 80 Quadratmetern im Paket mit acht Tickets fürs Festival-Wochenende - der "Early Campsite Access" ist in diesem Paket übrigens bereit enthalten.

Campingplatz in Weeze erhält zusätzliche Sanitäranlagen

Besonderes Augenmerk legen die Organisatoren auf das Thema Duschen und WCs auf dem Camping-Gelände: "Die Sanitäranlagen haben in diesem Jahr nicht immer den Qualitätsansprüchen entsprochen, daher gibt es nächstes Jahr mehr Stationen und Ausfallsicherungen", kündigt Dicks an.

Neu ist auch der Bereich "Green Camp" - hier sollen die Bürgerinnen und Bürger ein besonderes Augenmerk auf die Sauberkeit ihrer Umgebung legen und bekommen einen separaten Parkplatz, Check-In sowie Sanitärbereich. So ein umweltbewusstes Angebot erfreut sich immer mehr Resonanz bei Festival-Besuchern und wurde auch schon bei San Hejmo im August in Weeze angeboten. Weitere Camping-Optionen wie das klassischen Base-Camp, das Easy-Camp (mit aufgebauten Miet-Zelten und Luftmatratze) sowie "Caravan Empire" und "Glamping Ressort" sind bei Parookaville 2024 erneut im Portfolio.

Über das Line up von Parookaville 2024 vom 19. bis 21. Juli ist bislang nichts bekannt. In der Regel werden die ersten Namen von Künstlerinnen und Künstlern zum Jahres-Ende von den Veranstaltern verkündet.

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

