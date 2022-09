Parookaville 2023 Tickets - das sind die neuen Preise

Weeze. Die Veranstalter des Festivals Parookaville haben kurz vor dem Vorverkaufsstart am 2. Oktober die Ticket-Preise für 2023 veröffentlicht.

Wer in diesen Monaten die Ticket-Preise in der Kultur-Branche hat bei vielen Veranstaltungen teils starke Steigerungen festgestellt. Einer der Hauptgründe sind die gestiegenen Produktionskosten - auch das Festival Parookaville hatte bei der Planung für die diesjährige Sommer-Ausgabe zum Teil Mehrkosten von 20 Prozent - beim Verkauf von neuen Tickets hatten die Organisatoren allerdings um im Schnitt zehn Prozent erhöht.

So wurden die Preise für Parookaville 2023 von vielen Festival-Fans mit Spannung erwartet. Wie jetzt auf der Homepage von Parookaville zu sehen ist, gibt es in vielen Kategorien keine großen Änderungen: Das Drei-Tages-Visa kostet wie in diesem Jahr weiter 229 Euro. Wer an dem Wochenende auch campen will, zahlt 339 statt 325 Euro. Die Preise für Tages-Tickets blieben weitgehend stabil, während die VIP-Visa teurer sind als im Vorjahr.

Hier sind einige Ticket-Preise für Parookaville im Vergleich 2022 zu 2023

Tages-Ticket Freitag: 119 Euro (2022: 116 Euro)

Tages-Ticket Samstag: 139 Euro (136 Euro)

Tages-Ticket Sonntag: 99 Euro (99 Euro)

Wochenend-Visa: 229 Euro (229 Euro)

VIP-Tages-Ticket Freitag: 209 Euro (196 Euro)

VIP-Tages-Ticket Samstag: 229 Euro (216 Euro)

VIP-Tages-Ticket Sonntag: 189 Euro (169 Euro)

VIP-Wochenend-Karte: 369 Euro (349 Euro)

Wochenend-Visa inklusive Camping: 339 Euro (325 Euro)

VIP-Wochenend-Karte inklusive Camping: 479 Euro (445 Euro)

Alle sechs Ausgaben des Festivals Parookaville in Weeze waren bisher ausverkauft. Foto: Lars Heidrich

Vorverkauf für Parookaville 2023 beginnt am 2. Oktober

Der Vorverkauf für Parookaville 2023 startet am Sonntag, 2. Oktober, um 12 Uhr. In einem Newsletter an die Parookaville-Fans heißt es, dass vom 21. bis 23. Juli über 300 DJs auf mindestens zwölf Bühnen auftreten werden. Die Gesamtzahl der Besucher wird mit 225.000 beziffert. Heißt: Es werden erneut 75.000 Bürgerinnnen und Bürger täglich auf dem Gelände sein, und damit ist wohl keine Kapazitäts-Erweiterung geplant.

Parookaville ist ein Showkonzept-Festival, bei dem eine fiktive Party-Stadt auf dem Gelände neben dem Airport Weeze entsteht. Bei dem Event wird vornehmlich elektronische Musik von vielen der weltweit beliebtesten DJs wie Armin van Buuren, Afrojack, Steve Aoki und Timmy Trumpet gespielt. Es gibt aber auch einige Ausflüge in andere Musik-Richtungen wie 2022 bei Electric Callboy, Kasalla, Finch, 257ers und Mia Julia.

Parookaville 2022 - die schönsten Fotos vom Weezer Festival Parookaville 2022 - die schönsten Fotos vom Weezer Festival Hier sind die schönsten Bilder und Outfits aus drei Festival-Tagen Parookaville in Weeze. Foto: Lars Heidrich

