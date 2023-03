Parookaville 2023 holt The Chainsmokers - 85 Prozent Tickets verkauft

Weeze. Nächste Runde im Line up für Parookaville 2023 mit internationalen DJ-Stars. Die Veranstalter aus Weeze sind zufrieden mit dem Vorverkauf.

Einst spielten sie bei Parookaville auf einer kleinen Bühne - jetzt sind The Chainsmokers Weltstars in der Musik-Szene: 2023 kehren sie nach Weeze zurück und gehören zu den Headlinern des Festivals vom 21. bis 23. Juli auf dem Gelände des ehemaligen Militär-Flughafens. The Chainsmokers werden am Festival-Samstag auf der Mainstage auftreten. Die Grammy-Gewinner sind nicht nur als Hit-Produzenten ("Closer" und "Something just like this") bekannt, sondern haben sich auch als Live-Act auf den großen Festival-Bühnen einen Namen gemacht.

Zu den beliebtesten DJs bei den Parookaville-Fans gehört Oliver Heldens, der am Festival-Sonntag auf der Mainstage seinen Future-House-Sound präsentieren wird. Zu den Stammgästen in Weeze gehört das ebenfalls aus den Niederlanden stammende EDM-Duo W&W, deren Auftritte auf der Mainstage regelmäßig frenetisch gefeiert werden - bis zum "Crowd Control"-Sandsturm.

Line up 2023: Fisher zieht es erneut in die Wüste von Parookaville

Am Freitag stoßen Mike Williams und Will Sparks zum Line up auf der Hauptbühne hinzu als auch "Tech House"-Star Fisher, den es erneut auf die Bühne in der Desert Valley von Parookaville zieht. Dort wird auch Newcomer Mau P seinen Amsterdam-Sound präsentieren. „Wir freuen uns in diesem Jahr auf den wahrscheinlich besten Freitag aller Zeiten in unserer City of Dreams“, sagt Bernd Dicks, Co-Founder und Geschäftsführer der Parookaville GmbH.

Die Fans von Parookaville können sich 2022 auf The Chainsmokers im Line up freuen! Foto: Lars Heidrich

Parookaville-Premiere hat am Festival-Freitag der Kasache Imanbek auf der von 1Live präsentierten Bühne Bill's Factory, wo bereits Alok und Joel Corry angekündigt wurden. Hardstyle-Fans dürften sich über Brennan Heart freuen, der Jonathan Mendelsohn mitbringt. Neu im Line up von Parookaville 2023 sind zudem "I Hate Models", Luude sowie die Trance-Stars Cosmic Gate, die ihre Wurzeln am Niederrhein haben und seit vielen Jahren weltweit für Furore sorgen.

85 Prozent der Tickets für Parookaville 2023 sind verkauft

Noch sind es vier Monate bis sich die Pforten der Party-Stadt Parookaville wieder öffnen. Trotzdem können die Veranstalter vermelden, dass 85 Prozent der Tickets verkauft sind. Einige Kategorien wie etwa das Samstag-Visa sind komplett vergriffen. Tickets für Freitag (119 Euro) und Sonntag (99 Euro) sowie das komplette Wochenede vom 21. bis 23. Juli ohne Camping (229 Euro) und mit Camping (339 Euro) sind unter anderem noch verfügbar.,

Neu ist die Option eines Upgrades für die Parookaville-Camper: Für 180 Euro ist ein fertig aufgebautes Zwei-Personen-Zelt inklusive Luftmatratze für 180 Euro hinzubuchbar (vier Personen-Zelt 360 Euro). Weitere Informationen gibt es auf der Homepage von Parookaville.

Parookaville 2022 - die schönsten Fotos vom Weezer Festival Parookaville 2022 - die schönsten Fotos vom Weezer Festival Hier sind die schönsten Bilder und Outfits aus drei Festival-Tagen Parookaville in Weeze. Foto: Lars Heidrich

