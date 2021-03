Parookaville 2021 - Festival prüft neuen Termin im September

Weeze. Ein Fünkchen Hoffnung bleibt noch den Fans des Weezer Festivals Parookaville: Die Veranstalter prüfen eine Verschiebung in den September.

Die Absage zahlreicher großer Festivals wie Rock am Ring, Hurricane oder „Sonne, Mond und Sterne“ in diesem Sommer war sicherlich ein großer Schock für Musik-Fans, aber letztlich doch erwartbar. So sehen auch die Veranstalter von Parookaville, dem größten deutschen Festival für elektronische Musik, eine Umsetzung vom 16. bis 18. Juli als „zunehmend unwahrscheinlich“.

Trotzdem will das Team um Mitgründer Bernd Dicks die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben: So gibt es für Parookaville im Jahr 2021 auf dem Gelände neben dem Airport Weeze noch keine komplette Absage. Stattdessen wird eine Verschiebung auf ein Wochenende im September geprüft.

Bernd Dicks: "Wir fühlen uns im Stich gelassen"

Die Vorbereitungen gestalten sich allerdings als äußerst schwierig: „Uns hat Bundesfinanzminister Scholz am 6. Dezember auch eine Planungssicherheit mit einem Ausfallfonds versprochen. Doch wir sind sprachlos und fühlen uns im Stich gelassen, weil dieser Rettungsschirm bis heute nicht aktiv ist“, sagt Mit-Organisator Bernd Dicks von der Parookaville GmbH im ausführlichen Interview mit der Redaktion über die weiteren Pläne und Optionen für das Festival 2021.

70.000 Bürger verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Falls Parookaville 2021 gar nicht stattfinden kann, können Ticketbesitzer erneut ihre Karten für das Folgejahr behalten oder aber sich den Kaufpreis erstatten lassen. 2020 hielten 70 Prozent der Ticket-Besitzer dem Festival die Treue. „Das würde uns dann wieder enorm weiterhelfen.“, so Dicks.

Parookaville ist das größte deutsche Elektro-Festival

Das Event Parookaville ist binnen fünf Jahre zum größten deutschen Festival für elektronische Musik gewachsen. An drei Festival-Tagen feiern jeweils 70.000 Besucher auf dem Gelände neben dem Airport Weeze. Zum Line up gehörten in den vergangenen Jahren internationale Superstars wie David Guetta, Armin van Buuren, Martin Garrix, The Chainsmokers sowie Dimitri Vegas & Like Mike.

