Parookaville 2020 - die nächste Runde im Line up für Weeze

Weeze. Runde 3 beim Line up für Parookaville 2020: Zum Festival-Aufgebot stoßen weitere Stars der DJ-Szene - darunter sind Stammgäste und Premieren.

Rund 300 Künstler werden beim Festival Parookaville 2020 erwartet. In mehreren Phasen veröffentlicht der Veranstalter das Line up für das dreitägige Event auf dem Gelände des Airport Weeze. Bislang sind zwar erst gut drei Dutzend der DJs und Acts bekannt, darunter sind allerdings bereits klangvolle Namen wie:

Armin van Buuren

Dimitri Vegas & Like Mike

Steve Aoki

Alle Farben

Vini Vici

Salvatore Ganacci

Scooter

Cosmic Gate

Line up von Parookaville 2020 ist gespickt mit Stars

In der dritten Phase des Line up für Parookaville 2020 kamen jetzt weitere internationale Headliner hinzu. "Future House"-Pionier Oliver Heldens kehrt in die verrückte Festival-Stadt zurück.

Seit Jahren gehört der Niederländer zu den Top 10 der beliebtesten DJs der Welt. Mit "Turn Me On" hat er kürzlich erneut einen Hit, der auch vielen deutschen Radio-Stationen rauf und runter läuft.

Afrojack machte Helene Fischer zur EDM-Queen

Ein weiterer Superstar ist Afrojack, der im vergangenen Jahr zu den meistgefeierten Stars in Parookaville gehörte. Der Redaktion gab der Niederländer während des Festivals ein exklusives Interview, bei dem der Musik-Produzent verriet, wie er den deutschen Schlagerstar Helene Fischer zur EDM-Queen gemacht hat.

Oliver Heldens gehört 2020 zum Line up beim Festival Parookaville. Foto: HO

Schon lange stand Amelie Lens auf dem geheimen Wunschzettel der Festival-Veranstalter in Weeze. "2020 reist sie endlich erstmalig nach Parookaville", heißt es aus dem Planer-Office. Die Belgierin gehört zu den weltweit führenden Techno-DJs.

Einer der Höhepunkte im vergangenen Jahr war der Auftritt des Australiers Fisher in der atmosphärischen Desert Valley - nicht nur wegen seines Mega-Hits "Losing It". Er kehrt als Headliner nach Parookaville zurück.

1Live-Bühne bietet spannendes Line up

Die Mainstage von Parookaville ist mit über 200 Metern Breite die größte Festival-Bühne Europas. Foto: Robin Böttcher

Die vom Radiosender 1Live gehostete Bühne gehört seit Jahren zu den beliebtesten Anlaufpunkten der Bürger von Parookaville. Hier treten nicht nur absolute Superstars auf. Das Team um Jan-Christian Zeller holt er auch regelmäßig Newcomer und Senkrechtstarter auf Bill's Factory. Auch das Line up von 2020 klingt sehr vielversprechend.

Mit Alle Farben und Bakermat waren schon zwei Garanten für musikalische Qualität bekannt. Jetzt kommt mit dem italienischen Trio Meduza (Hits "Lose Control" und "Piece of Your Heart") einer der Überflieger aus 2019 hinzu. Vize und Younotus haben ebenfalls zahlreiche Hits produziert, die sie bei ihren Live-Auftritten zu einem Club- und Festival-tauglichen Sound verarbeiten.

Eine echte Hochzeit auf dem Parookaville-Festival Eine echte Hochzeit auf dem Parookaville-Festival

Younotus sind fest etabliert in Parookaville

Younotus hat seit Jahren ein enges Verhältnis zu Parookaville und sind seit Ausgabe 2 Stammgast: "Mitorganisator Bernd Dicks hat uns früh unter seine Fittiche genommen, weil er großes Potenzial sah und uns gerne beraten wollte,“ verriet Tobias Bogdon von Younotus im Interview mit der Redaktion.

Weiter neu im Line up des Festivals Parookaville ist Hardstyle-Ikone Headhunterz, Hardtrap-Vorreiter SayMyName und mit Grum einer der aufsteigenden Sterne am Trance-Himmel.

Tickets für Parookaville sind noch erhältlich

Parookaville ist mit 210.000 Besuchern (täglich 70.000 Bürger) das größte Festival für Elektronische Musik in Deutschland. Alle fünf bisherigen Ausgaben waren ausverkauft. Aktuell gibt es in einigen Kategorien noch Tickets im Vorverkauf.