World Club Dome 2024 überrascht mit neuem Termin für Event

Frankfurt. Die Termine für den World Club Dome 2024 stehen fest - dabei wird von der Tradition abgewichen. Die Winter Edition des WCD verlässt Düsseldorf.

Die Fans des Traditions-Event World Club Dome müssen sich 2024 auf Änderungen einstellen. In den vergangenen Jahren veranstaltete BigCityBeats den "größten Club der Welt" stets Anfang Juni im und rund um das Stadion in Frankfurt. Der Termin für die Future Edition des WCD ist 2024 vom 6. bis 8. September angesetzt. Die Veranstaltung findet weiterhin im Deutsche Bank Park in Frankfurt statt. Hintergrund des neuen Termins ist die Fußball-EM, die im Juni 2024 startet.

Am letzten Wochenende kamen täglich mehr als 65.000 Besucherinnen und Besucher zum World Club Dome 2023 nach Frankfurt. Zum Line up gehörten internationale Stars wie David Guetta, Timmy Trumpet, Steve Aoki, Felix Jaehn, Marshmello und Sebastian Ingrosso.

Tickets für den World Club Dome 2024 im Vorverkauf

Für den World Club Dome 2024 in Frankfurt ist der Vorverkauf bereits gestartet: Der Preis für ein Drei-Tages-Ticket liegt aktuell ("Super Early Bird") bei 155 Euro, die Deluxe-Variante kostet 240 Euro. Für ein dreitägiges VIP-Ticket muss 325 Euro bezahlt werden.

Die Winter Edition des World Club Dome wird 2024 nicht mehr in Düsseldorf stattfinden. Neuer Veranstaltungsort ist die Festhalle in Frankfurt am Main. Am 5. und 6. Januar 2024 hoffen die Veranstalter auf zusammengerechnet 39.000 Gäste. 150 DJs und Acts sollen auf 15 Bühnen auftreten. Tickets gibt es noch nicht zu kaufen - bislang ist lediglich eine Pre-Registrierung für den Kartenverkauf freigeschaltet.

World Club Dome 2020 in der Merkur Spiel-Arena World Club Dome 2020 in der Merkur Spiel-Arena 30.000 Menschen feiern beim World Club Dome Festival in Düsseldorf. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

