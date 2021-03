World Club Dome 2021 in Frankfurt: Neuer Termin im September

Frankfurt. BigCityBeats verschiebt das Elektro-Festival World Club Dome auf das erste September-Wochenende. Veranstalter hofft auf Herdenimmunität.

Die ungewisse Entwicklung des Infektionsgeschehen in der Corona-Pandemie sorgt für große Unsicherheit in der Festival-Landschaft. Während einige große Events wie Rock am Ring und Hurricane die Hoffnung auf einem Festival-Sommer komplett aufgegeben und eine Absage für 2021 verkündet haben, klammern sich einige Veranstalter von Events wie World Club Dome und Parookaville an das letzte Fünkchen Hoffnung im Spätsommer/Herbst.

Während die Organisatoren von Parookaville derzeit eine Verschiebung auf ein September-Wochenende prüfen, hat BigCityBeats jetzt für den World Club Dome Nägel mit Köpfen gemacht. Die eigentlich für Juni geplante "Las Vegas Edition" in und rund um das Frankfurter Stadion wird auf den 3. bis 5. September verlegt. „Bis Anfang September sind es noch sechs Monate – und in denen wird in Deutschland viel passieren. Bis dahin haben wir womöglich eine Herdenimmunität erreicht“, hofft BigCityBeats-CEO Bernd Breiter.

Bernd Breiter: "Entweder World Club Dome wie gewohnt oder gar nicht"

Für ein Event Juni gebe es aktuell keine Planungssichherheit. "Wir bauen daher auf den Herbst 2021 mit einem ausgeklügelten Sicherheits- und Hygienekonzept“, so Breiter. Aus dem Festival mit täglich Zehntausenden Besuchern eine kleine Veranstaltung zu machen, sei keine Option für den Familienunternehmer. "Der World Club Dome ist ein riesengroßes Spektakel, das kann man nicht auf ein Minimum reduzieren. Entweder wie gewohnt – oder gar nicht", lautet die Devise des Veranstalters. So musste das Team um Bernd Breiter bereits im Januar die Winter Edition des World Club Dome in der Arena Düsseldorf absagen.

Bis September will BigCityBeats seine Fans mit verschiedenen Projekten unterhalten. So präsentierte Bernd Breiter erst vor wenigen Tagen im Rahmen der Kooperation mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) die „Space Symphony“. Dabei handelt es sich um die Musik für die Weltraummission Cosmic Kiss von Astronaut Matthias Maurer. Der Deutsche wird im Herbst 2021 als Kommandant zur Internationalen Weltraumstation ISS starten.