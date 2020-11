Der Blues-Meister surft durchs Genre

Der US-Bluesgitarrist Kirk Fletcher hat sich mit der Zeit den Ruf erspielt, einer der besten seiner Zunft weltweit zu sein. Nicht umsonst arbeiteten in der Vergangenheit schon solche Strategen wie Joe Bonamassa, Charlie Musselwhite oder die Fabulous Thunderbirds gerne mit dem gerade erst 44-Jährigen zusammen.

Sein neues Album „My Blues Pathway“ (Cleopatra Blues) dürfte dieses hohe Maß an Anerkennung untermauern. Denn es ist ein sehr abwechslungsreicher Streifzug durch die Spielarten, die das Genre zu bieten hat. Roots-Music wie Chicago-Blues, ein bisschen Jazz, eine Prise Soul, etwas Funk. Shuffle-Grooves und Slow Blues sind genauso enthalten wie sanfter Walzertakt.

Elegante Verbeugung vor den Altvorderen

Zugleich ist die zehn Songs umfassende Sammlung eine elegante Verbeugung vor den Altvorderen, wie B. B. King oder Muddy Waters, die Fletcher hörbar zu seinem so eleganten wie ausdrucksstarken Spiel auf seiner Fender Stratocaster inspirieren.

Der Mann, den eine sich stoisch unterordnende, aber richtig gut eingespielte und mit Bläsern besetzte Band unterstützt, weiß genau, was er auf dem Griffbrett zu tun hat. Die Pausen setzt er so präzise wie die rasenden Läufe. Sein Sound ist immer schön clean und leicht perkussiv, sehr angenehm.

Sein sonorer Gesang bereitet Vergnügen

Manchmal wünscht sich bei Kirk Fletcher mehr Mut, im Jazz zu stöbern: Das kann er nämlich auch.

Manchmal würde man sich von Kirk Fletcher wünschen, dass er bei seinen ausgiebigen Improvisationen das übliche Bluestonschema verlässt und den Mut zeigt, in etwas jazzigeren, freieren Gefilden zu fischen wie bei „Place In This World“. Da klingt er dann fast wie der große Robben Ford. Und das ist dann richtig gut!

Fletchers sonorer Gesang ist über die Jahre auch deutlich souveräner geworden. Besonders, wenn er auf der souligen Brise segelt („Love Is More Than A Word“) , kommt seine wunderbare Kehle zum Tragen. Die Blues-Ikone Charlie Musselwhite übrigens gehört auch zum Personal dieses Albums, freilich nur als Gast. Mit seiner Mundharmonika ist der Haudegen beim akustischen Lagerfeuer-Rausschmeißer „Live Gave Me A Dirty Deal“ unüberhörbar präsent.