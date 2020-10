Durch Kunst spricht Gott zu den Menschen. Davon sind die Christen, vor allem die Katholiken, überzeugt. Welche Konsequenzen hat das für den Umgang mit Bildern? Diese Frage kann kaum einer besser beantworten als Prof. Dr. Christoph Stiegemann, der 30 Jahre lang das Diözesanmuseum Paderborn leitete und jetzt in den Ruhestand verabschiedet wurde. Der Sauerländer hat sein Haus zu einem international bekannten Spielort für Ausstellungen gemacht und gleichzeitig stets die regionale Verankerung im Blick.

Warum braucht ein Bistum ein Museum?

Prof. Stiegemann: Kunst ist ein Lebensmittel, das wir existenziell brauchen und wo die Grundversorgung gesichert werden muss. Da steht die Kirche in einer großen Tradition. Die Verantwortung für Kunst und Kultur geht ja Jahrhunderte zurück. Kirchliche Museen vermitteln zwischen sakralem Raum und Marktplatz. Die Kunst kann sich hier präsentieren und stellt elementare Werte vor Augen: die Freiheit der Kreativität. Kreativität ist nicht auf Anordnung möglich. Sie entfaltet sich im Freiraum des menschlichen Geistes. Und darin ist die Kunst eine große Schwester der Religion, die sich auch nicht auf Anordnung entfaltet, sondern sich ebenfalls nur im Freiraum des Geistes entfalten kann.

Das Paderborner Diözesanmuseum ist das älteste kirchliche Museum in Deutschland.

Das Diözesanmuseum Paderborn ist 1853 gegründet worden mit dem Auftrag, eine Rettungsstation für vom Schacher und der Zerstörung bedrohte Kunst zu sein. Nach der Säkularisierung ab 1803 sind unzählige Kunstwerke aus westfälischen Kirchen und Klöstern verschleppt und zerstört worden; die Skulpturen aus der abgebrochenen Zisterzienser-Klosterkirche Hardehausen wurden zum Beispiel zum Straßenbau verwendet. Heute ist die Notlage wieder groß.

Wieso gibt es eine Notlage?

Viele Kirchen werden abgerissen oder sind vom Abriss bedroht. Wie geht man mit dem Inventar um, vor allem mit den Kirchenfenstern? Kirchenfenster sprechen! Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ein Kirchenraum ist kein beliebiger oder austauschbarer Raum, er hat eine andere Qualität. Dazu kommt das Schwinden von Wissen.

Kirche verliert ihre Erkennbarkeit

Sie meinen, dass der Betrachter nicht weiß, wer auf den Gemälden die Leute an der Krippe sind?

Was ist denn dort dargestellt? Die Gottesmutter! Die Heiligenlegenden! Wenn wir die Kunst, auch die moderne Kunst, nur annäherungsweise verstehen wollen, brauchen wir den Resonanzraum der christlich-abendländischen Kultur. Da ist schon viel Wissen verdunstet, da hat die Kirche einen Riesenauftrag. Gerade heute, wo Kirche ihre Erkennbarkeit verliert, wo wir in den Städten unsere Gotteshäuser abreißen, ist es wichtig, dass man eine Einrichtung hat, die solche Vorgänge mit Verstand begleiten kann.

Sie haben Ausstellungen zu den Karolingern, zu Canossa, den Wundern Roms, der Gotik und jetzt Rubens und dem Barock gemacht. Welche Bilanz ziehen Sie?

Das Wichtigste war immer, einerseits die europäische Dimension dieser großen Themen gegen Nationalismus und Abgrenzung anklingen zu lassen und andererseits den regionalen Fokus beizubehalten. Wir stehen von Anbeginn in Westfalen, auch im Sauerland, in großen internationalen Bezugssystemen. Kunsttransfer und Fortschritt gibt es nur durch Migration.

5000 Besucher pro Tag

Wie wichtig sind Zahlen?

Die Karolinger haben an den drei Ausstellungs-Standorten über 311.000 Besucher angelockt. In der Endphase hatten wir pro Tag über 5000 Besucher allein im Diözesanmuseum. Doch Corona hat uns den Blick dafür geöffnet, dass es letztlich nicht um Quantität geht. Das ist jetzt eine heilsame Erfahrung zu sagen: Freunde, wir können nicht nur auf die Zahlen schauen, das ist verfehlt. Wir erleben in der Rubens-Ausstellung eine ganz neue Qualität in der Art, wie die Besucher den Wert zu schätzen wissen, den der Kontakt mit dem Original bietet.

Sie haben die Kunstinventarisierung im Erzbistum begleitet, die fast abgeschlossen ist. Was hat das Sauerland zu bieten?

Für die Kunstschätze aus den südwestfälischen Kirchen gibt es eine ganze Reihe von möglichen Entwicklungen. Man muss neue Formate entwickeln, zum Beispiel unter dem Stichwort Heiligenverehrungs-Traditionen. Das ist eine Frage der Perspektive. Auch die Sauerländer lebten nie abgeschottet in ihren Beritten, da ist nichts hinterwäldlerisch oder provinziell. Das Sauerland ist eine genauso gewachsene und im Austausch mit anderen Regionen stehende Kunstlandschaft wie die Metropolen.

Sie treten als Museumsdirektor in den Ruhestand. Und jetzt?

Das Welterbe Westwerk Corvey werde ich weiter betreuen. Im Jahr 2022 feiern wir 1200 Jahre Corvey, und ich hoffe, dass wir zu diesem Jubiläum einen Schub entfalten können wie 1999 mit den Karolingern. Corvey, das ist Landesgeschichte, auf Corvey geht - neben dem Missionsbistum Paderborn - alles zurück.