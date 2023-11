Münster. Nackte Körper als Projektionsflächen, nackte Körper als pure Schönheit: Die Ausstellung „Nudes“ in Münster ist ein Erlebnis für alle Sinne.

Nacktsein ist, seit Adam und Eva aus dem Paradies ausgewiesen wurden, bis auf den heutigen Tag alles andere als selbstverständlich. Das haben gerade noch die aus Berlin angestoßenen Debatten um das „Oben ohne“-Baden offenbart. Zeitgemäß wird nun in den Freibädern und Schwimmhallen der Hauptstadt „geschlechtergerecht“ eine Haus- und Badeordnung angewendet, die in weiser Vor­aussicht ohnehin nur verlangte, dass dort „handelsübliche Badekleidung“ zu tragen sei. Auch in der Kunst brauchte das nackte Leben lange Zeit einen Vorwand, um sich auf der Leinwand ausbreiten zu dürfen – aber die Bibel und die Sagenwelt der Griechen und Römer lieferten reichlich Stoff für Stofflosigkeit.

Wenn sich nun die Nackten und die Lebenden ausgerechnet gegen über vom Dom der Bischofsstadt Münster zuhauf tummeln, soll im Museum für Kunst und Kultur neben der vielen Haut selbstverständlich auch eine Erkenntnis sichtbar werden: Dass auf dem menschlichen Körper in der Kunst stets gesellschaftliche Debatten ausgetragen werden.

„Nudes“: Mit Rodins „Kuss“ kommt die Lust am Sehen nicht zu kurz

Nur gut, dass bei alledem die Lust am Sehen nicht zu kurz kommt: „Der Kuss“ (1901-1904), diese aus dem weißen Marmor herausgemeißelte und polierte Sinnlichkeit von Auguste Rodin hat nichts von ihrer Faszination verloren. Die ersten zehn Jahre durfte die lebensgroßen Figuren in innigster Umarmung nur in einem Séparée gezeigt werden. In einer Zeit, in der Frauen meist in Korsetts und hochgeschlossenen Kleidern steckten und Männer ihren Hals hinter einem „Vatermörder“ versteckten. Aber noch 1957 galt die Skulptur als zu anzüglich für ein Plakatmotiv.

Eine Besucherin geht an dem Ölgemälde des französisch-britischen Malers Theodore Roussel mit dem Titel „Lesendes Mädchen“ vorbei. Foto: Guido Kirchner / dpa

Wer sich Zeit nimmt für diesen bildhauerischen Coup, wird sehen, dass sich die Lippen der beiden Liebenden gar nicht berühren – das „Noch nicht“ dieses Moments trägt nicht gerade zur erotischen Entschärfung bei.

„Nudes“: Nach Krieg und Hungersnot werden die gemalten Nackten wieder üppiger

Beide Körper sind idealisiert – und damit steht Rodin in einer jahrhundertealten Tradition, wie vor allem im ersten Saal der Schau zu sehen ist. „Lange Zeit waren Körper in der Kunst Wunschbilder“, sagt Tanja Pirsig-Marschall, die Kuratorin der Ausstellung, „was man auch daran sieht, dass sich nach Kriegs- oder Hungerzeiten die Ideale wieder ändern und alles immer üppiger wird.“ Wie sich Künstler mit Kohle, Kreide und Bleistift an zunächst männliche und dann zunehmend auch weibliche Körper herantasteten, ohne sie gleich in ein Symbol oder Ideal zu verwandeln, zeigen in Münster die Zeichnungen Bernhard Pankoks. Konventionelle Gemälde wie der „Fahrende Ritter“ von John Everett Millais, in dessen Mittelpunkt die nackt an einen Baum gefesselte Frau steht, die er gerade befreit, kombinieren vibrierende Fleischlichkeit mit jenem typischen abgewandt-verschämten Blick der Frau, der die lüsternen männlichen Blicke vorwegzunehmen und zugleich zu legitimieren scheint.

„Müssen Frauen denn nackt sein, um ins Museum zu kommen?“, fragten die aktivistischen „Guerrilla Girls“ noch 1989 in augenöffnender Provokation – in Münster kommen allerdings auch Künstlerinnen ins Museum, die Nackte malen oder fotografieren. Tracy Emin etwa mit dem Horrorbild eines Mädchens, das auf den von ihr bewunderten Edvard Munch mit seinem beklemmenden Gemälde vom „Weinenden Mädchen“ antwortet. Oder Vanessa Bells Frau am „Badezuber“, die so ganz andere Fragen stellt als die immerhin im Alltagsmodus daherkommenden Badezimmerszenen von Bonnard.

„Nudes“, das sind auch Männer-Akte in aufregender Schönheit

Die vielen Freiluft-Badenden der Expressionisten wiederum antworten noch etwas wilder als Rodin auf die luftabschnürende und hoch stilisierte Kultur des Wilhelminismus und wollen zurück zum Einfachen, zur Natur, zum Ursprünglichen. Im Surrealismus wird die Nacktheit zum psychoanalytischen Schlachtfeld und Henri Matisse zeigt mit massiven Rücken-Ansichten aus Bronze, wie sie ausgerechnet in zunehmender Abstraktion immer erotischer werden. In den 70er- und 80er-Jahren dann zum Austragungsort der „Body Politics“: darin geht es um Hautfarbe und die Diskussion um falsche, geschönte Körperideale, die eine Künstlerin wie Alice Neel (1900-1984) schon in den 30er-Jahren eröffnet hatte.

Eine Besucherin steht an dem Ölgemälde der britisch-amerikanischen Künstlerin Sylvia Sleigh mit dem Titel „Paul Rosano liegend“. Mit der Ausstellung „Nudes" (14. April 2024) zeigt das LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster 90 Akte, darunter Leihgaben der Londoner Tate-Gallery. Foto: Guido Kirchner / dpa

Wie sehr Männer-Akte in ihrer aufregenden Schönheit provozieren können, zeigen die Gemälde von Ludwig Meidner, Barkley J. Hendricks und Sylvia Sleigh in dieser Schau. Rineke Dijkstra mit ihren ungeschönten Nacktaufnahmen von heldenhaften Wöchnerinnen und Ana Mendieta, die sich im Performance-Video erst in Blut und dann in Federn hüllt, beschließen den Parcours, bei dem es sich lohnt, ihn noch einmal zurück zum Anfang zu gehen.

Adresse, Laufzeit, Öffnungszeiten, Eintritt, Katalog, Rundgänge

Die Ausstellung ist eine Kooperation mit der Tate Gallery London, daher auch der Titel.

