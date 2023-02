Marco Goecke wollte Kritikerin offenbar mit Hundekot strafen

Marco Goecke: Noch 2022 wurde er in Essen vom „Dachverband Tanz Deutschland“ ausgezeichnet. Nun steht er im Rampenlicht, weil er eine missliebige Journalistin mit Kot beschmiert hat.

Essen/Hannover. Nach der Kot-Attacke auf eine Kritikerin wächst der Druck auf Hannovers Ballettchef Goecke. Noch heute will das Staatstheater sich äußern.

In der Hundekot-Attacke durch einen Ballett-Direktor auf eine deutsche Tanz-Journalistin sind weitere Details an die Öffentlichkeit gelangt. Wie berichtet, hatte anlässlich einer Premiere am Samstag der Ballett-Chef des Staatstheaters Hannover, Marco Goecke, die Kritikerin Wiebke Hüster (u. a. Frankfurter Allgemeine Zeitung) mit Kot beschmiert.

Dem vorangegangen war, wie die FAZ berichtete, eine (erstmalige) Begegnung zwischen Hüster und Goecke in der ersten Pause der Premiere. Nach dem Bericht habe sich Goecke „wütend“ der Kritikerin in den Weg gestellt und sie gefragt, was sie „hier zu suchen“ habe. Weiter soll laut FAZ Goecke der Tanz-Journalistin mit einem „Hausverbot“ gedroht und ihr vorgeworfen haben, eine Mitschuld an einbrechenden Abonnentenzahlen seines Hauses zu tragen.

Dackelbesitzer Goecke beschmierte Wiebke Hüster in der Premierenpause mit Kot

Im Anschluss soll Goecke zu einer Tüte gegriffen haben, die Kot enthielt und damit Wiebke Hüsters Gesicht eingerieben haben (Anmerkung der Redaktion: Goecke besitzt seit vielen Jahren einen Dackel, den er stets mit sich führt. Das Tier hört auf den Namen Gustav). Dann entfernte sich Goecke. „Als ich gespürt habe, was er gemacht hat, habe ich geschrien“, so Hüster. Die weinende Kritikerin war danach von der Pressesprecherin des Theaters in einen Waschraum begleitet worden. Danach begab Hüster sich zur Polizei, um Anzeige zu erstatten.

Das Feuilleton der FAZ wertete „den demütigenden Akt über den Tatbestand der Körperverletzung hinaus auch als einen Einschüchterungsversuch gegenüber unserer freien, kritischen Kunstbetrachtung“.

Grund für die Attacke kann ein scharfer Verriss in der FAZ gewesen sein

Das Theater bestätigte die Attacke und auch die Vermutung, dass es sich um Hundekot gehandelt habe. Es bat Hüster umgehend um Entschuldigung. Seitens Goeckes gibt es indes bis zur Stunde keine persönliche Reaktion auf den Vorfall. Goecke gilt in Tanzkreisen als einflussreicher Künstler. Erst 2022 war ihm in Essen der Deutsche Tanzpreis zuerkannt worden.

Die FAZ vermutet, dass ein kritischer Bericht Wiebke Hüsters über einer der letzten Arbeiten Goeckes für das Nederlands Dans Theater Anlass des Angriffs war.

Nach Recherchen unserer Reaktion soll es allerdings in der Personalie Goecke noch heute Konsequenzen wegen der Attacke geben. Inzwischen hat sich Niedersachsens Kulturminister Falko Mohrs geäußert und von einer „inakzeptablen Aktion“ gesprochen. Das Staatstheater will sich am Nachmittag äußern.

