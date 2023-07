Linda Hack liest: Wenn sie wüsste von Freida McFadden

Freida McFadden hat mit „Wenn sie wüsste“ einen spannenden Thriller geschrieben. Warum Buchhändlerin Linda Hack den Roman empfiehlt.

„Wenn sie wüsste“ von Freida McFadden ist für mich jetzt schon der Thriller des Jahres! McFadden hat eine spannende Geschichte mit interessanten Figuren und einem erstklassigen Plottwist geschaffen.

Die Protagonistin Millie hat eine schwierige Vergangenheit, welche sich massiv auf ihre Gegenwart ausübt. Sie lebt in ihrem Auto und hat schon wieder ihren Job verloren. Deswegen legt sie nicht sehr viel Hoffnung in die Stellenausschreibung für den Job eines Hausmädchens, für das sie sich bewirbt.

Trotz aller Zweifel versucht sie ihr Glück und darf sich sogar persönlich in dem imposanten Anwesen vorstellen. Nina, die Hausherrin, die penibel auf Ordnung und Sauberkeit achtet, führt Millie durch das Haus und erläutert ihr die zukünftigen Aufgaben. Der erste Eindruck ist durchaus positiv, aber Millie macht sich nicht allzu viele Hoffnungen. Doch unverhofft kommt oft! Wenige Tage später findet sie sich erneut in dem Haus wieder, diesmal mit Sack und Pack. Denn ihr wurde nicht nur die Stelle zugesichert, sie darf sogar in dem Gästezimmer schlafen. Ein richtiges Bett! Millie kann ihr Glück kaum fassen. Doch irgendwas ist komisch an dem Haus, Ninas Tochter raubt ihr den letzten Nerv, und auch Nina scheint sich von Tag zu Tag ins Negative zu verändern.

Millie weiß, dass sich irgendwas Seltsames in diesem Haus abspielt. Und auch der gut aussehende Gärtner scheint sie warnen zu wollen, leider spricht der aber nur italienisch. Und da ist da noch Ninas Mann, ein erfolgreicher, immer höflicher und attraktiver Mann, der Nina über alles zu lieben scheint. Doch was will er von der aufbrausenden Frau, die ihn schlecht behandelt? Wem kann sie glauben? Wer ist wirklich ihr Freund, und wer spielt nur eine ziemlich gute Rolle?

Man fliegt nur so durch die Seiten, McFadden lenkt den Leser:innen geschickt auf die falsche Fährte, und man schmeißt seine eigenen Vermutungen schnell wieder über Bord. Ein tolles Debüt, welches Lust auf mehr von der Autorin schafft!

