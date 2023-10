Kunstpreis NRW für Mülheimer Multitalent Helge Schneider

Düsseldorf. Die NRW-Landesregierung zeichnet Helge Schneider mit dem Kunstpreis des Landes aus. Einer der fünf Förderpreise geht an Schauspieler Roman Mucha.

Der mit 25.000 Euro dotierte Kunstpreis des Landes Nordrhein-Westfalen geht an einen kreativen Grenzüberschreiter: Helge Schneider. Als Musiker, Kabarettist, Regisseur, Autor und Maler zeichnet die Jury den 68-jährigen Mülheimer aus. Ministerpräsident Hendrik Wüst würdigte in seinem Glückwunsch „unverwechselbare Komik“ und „unbändige Spielfreude“, in denen die „verbindende Kraft der Kunst“ steckten. Das Schaffen Schneiders reicht von 16 Alben über tausende Live-Auftritte bis zu fünf eigenen Kinofilmen. Die Preisverleihung ist am 20. November in Düsseldorf im K21, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, vorgesehen.

NRW-Kulturministerin Ina Brandes (CDU) sieht Schneider auch als ein Vorbild: „Seine vielfältigen Talente als Autor, Maler, Schauspieler, Kabarettist und Musiker sind Vorbild und Motivation für viele junge Menschen, sich selbst auszuprobieren“. Im kommenden Jahr ist der Preisträger mit seinem neuen Programm „Katzenklo auf Rädern“ auf Tour, zuletzt erschien sein Krimi „Steppentanz“.

Kunstpreis wird seit 2021 vergeben

Schneider ist der dritte Preisträger des Kunstpreises des Landes, der jährlich vergeben wird. Die Auszeichnung wird an Kunstschaffende oder Künstlerkollektive mit enger Beziehung zum Land NRW verliehen. Erste Preisträgerin war 2021 die bildende Künstlerin Mary Bauermeister. Im Jahr 2022 wurde Bühnenbildner und Regisseur Johannes Schütz geehrt.

Schauspieler Roman Mucha erhält einen der fünf Förderpreise des Landes Nordrhein-Westfalen. (Archivbild) Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Die fünf Förderpreise des Landes (15.000) gehen an Architektin Juliane Greb, Autorin Josefine Soppa, Klangkünstlerin Antonia Alessia Virginia Beeskow, Künstlerin Cristiana Cott Negoescu und Schauspieler Roman Mucha. Mucha war zuletzt fünf Jahre am Schlosstheater Moers, wo er etwa mit hinreißenden Solo-Abenden (Büchner, Thomas Bernhard) begeistertet hatte.

