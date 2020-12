Kunst zu Weihnachten I: Sehen, was man nicht sehen kann

Essen. Auftakt unserer Serie, in der Kunst die Weihnachtsgeschichte spiegelt. Heute geht es in die Zeit neun Monate vor Bethlehem – zur Verkündigung.

Wir vergessen das gelegentlich, aber die Weihnachtsgeschichte fängt ja nicht mit Bethlehems Krippe an. Auch göttlich-menschliches Leben beginnt mit der Zeugung. Der Verkündigung. Ein Engel sagt Maria, dass sie Gottes Sohn zur Welt bringen wird. Neun Monate zuvor erkennen wir etwas sehr Wichtiges. Der Unterschied gegenüber vielen Mythen ist: Dieser Gott fällt nicht vom Himmel – nein, er braucht einen Menschen, um zur Welt zu kommen.

Künstlerisch war und ist das Ereignis eine besondere Herausforderung. Ich möchte es fast eine Urknall-Szene nennen: Hier fängt die Geschichte an. Vielleicht ist das der Grund, weshalb in der christlichen Kunst nach der Kreuzigung nicht die Geburt, sondern die Verkündigung das zweithäufigste Motiv ist. Neben vielen anderen Herausforderungen (Welche Örtlichkeiten wähle ich? Wie ziehe ich Maria an? Welche Haltung nimmt sie ein?) muss die Kunst hier eine Begegnung mit Unsichtbarem darstellen.

Wie zeigt man einen Engel?

Und in der Renaissance, die der Ehrgeiz prägt, Dinge so darzustellen, wie wir sie sehen, wird das zum Problem: ein Engel realistisch? Das geht gar nicht! Das lösen manche so, dass sie eben nicht den Engel zeigen, sondern Maria in dem Moment, in dem sie die unglaubliche Botschaft empfängt. Und da kommt die zweite Herausforderung ins Spiel: Man muss Maria so malen, dass wir sehen, dass sie etwas sieht, was wir so nicht sehen können.

Die Renaissance hat dafür in bis dahin nicht gekannter Weise das Mittel des Lichts eingesetzt. Da kommt etwas Helles von außen, symbolisch in vielfacher Hinsicht: Licht ist die Bedingung für alles Sehen. Aber das Licht selbst ist nicht sichtbar.

Johann Hendrix in St. Hedwig, Altenessen

In St. Hedwig in Essen-Altenessen sehen wir eine moderne künstlerische Antwort auf dieses spannende Thema. Der Maler Johann Hendrix (*1957 in Homberg, heute Duisburg) hat eine kluge Verwandlung eines Motivs von Antonello da Messina (ca. 1430-1479) geleistet. Der Ausschnitt ist so gewählt, dass wir nur das Gesicht sehen. Das schenkt uns eine absolute Zeitentrücktheit – das kann heute so gut sein wie vor 2000 Jahren. Es ist Hendrix’ Stil, das Reale künstlerisch zu verwandeln, indem er es streng in Farbflächen aufteilt. Das formale Gerüst schenkt dem Betrachter einen besonderen Effekt: Schauen wir länger hin, tritt das Plastische des Gesichtes immer mehr hervor. Es wird lebendiger. Und: Ein Kreuz aus Licht fällt auf das Gesicht. Es gibt viele berühmte Weihnachtsbilder, in denen die Andeutung des Leidens Christi vorkommt, im Anfang wird schon das Ende sichtbar. Das kann gute Kunst: In einem Teil das Ganze erahnen.

Hendrix’ Werk ist ein aufwendiger Druck auf einem großen Tuch. Das spielt in der Malerei vielfach an auf das Ent- und Verhüllen, auf Nicht-Sehen und Offenbarwerden. Hendrix selbst zeigt ja auch eine Fläche, wo nichts zu sehen ist – er hält die Spannung zwischen Geheimnis und Sichtbarkeit. Es lohnt sich, diese besondere Darstellung Marias in Ruhe zu betrachten. Einerseits, um in diesem Bild einen Menschen zu erkennen, mit dem ich in Dialog treten kann. Aber wer es in diesem Fall lange genug tut, nimmt auch ein zartes Lächeln wahr: Ja, Maria lauscht einer frohen Botschaft.