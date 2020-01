Was ist los am Wochenende in Meschede, Hagen, Arnsberg, Iserlohn, Brilon, Menden, Attendorn und weiteren Städten? Wir haben die Kulturtipps

Kulturtermine am Wochenende zwischen Hagen und Attendorn

Iserlohn. Die Tournee-Produktion von „Das Phantom der Oper“ gastiert am heutigen Freitag im Parktheater Iserlohn. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Karten: 02371 / 2171819 oder

www.parktheater-iserlohn.de

Hagen. Die Bochumer Theatergruppe Consortium gastiert am heutigen Freitag mit der szenischen Lesung „Gut gegen Nordwind“ im Kulturhof Emst in Hagen. Beginn: 19.30 Uhr.

Meschede. Die Twersbraken und Trapper Toni feiern am Samstag, 18. Januar, die Premiere ihres neuen Programmes „Halali“ in Markes Haus in Meschede-Eversberg. Beginn: 20 Uhr. Karten:

02904 / 712810.

Hemer. Der Westfälische Kammerchor Iserlohn unter der Leitung von Meike Pape konzertiert am Samstag, 18. Januar, mit doppelchörigen Motetten von Bach in der Ebbergkirche in Hemer. Beginn:

17 Uhr. www.kantorei-hemer.de

Menden. Judith Hoffmann (Sopran), Dirk Wittfeld (Trompete) und Christian Rose (Orgel) spielen am Sonntag, 19. Januar, in St. Vincenz in Menden Werke von Purcell, Händel und Bach. Beginn: 18 Uhr. www.musik-vincenz-menden.de

Hagen. Zum Kulturcafé laden Generalmusikdirektor Joseph Trafton und die Sopranistin Angela Davis für Sonntag, 19. Januar, ins Café des Theaters Hagen ein. Beginn ist um 15 Uhr. Karten:

02331 / 2073218 oder

www.theaterhagen.de

Arnsberg. Der Wittener Orgelvirtuose Dr. Christian Vorbeck konzertiert am Sonntag, 19. Januar, an der großen Sauerorgel im Neheimer Dom St. Johannes in Arnsberg-Neheim. Das Programm mit Werken von Purcell, Beethoven und Fauré beginnt um 17 Uhr.

Menden. Ingo Wolf zeigt seine Arbeiten unter dem Titel „Im Dialog: abstrakt - konkret“ vom 19. Januar bis zum 26. Februar im Neuen Rathaus Menden. Die Vernissage beginnt am Sonntag um 11 Uhr.

Hagen. Unter dem Titel „BaRock – Von John Bach bis John Miles“ gibt Stadtkirchenorganist Frank Förster am Sonntag, 19. Januar, ein Konzert in der Johanniskirche in Hagen am Markt. Das Programm beginnt um 17 Uhr.

Brilon. Der Coro Piccolo gibt am Sonntag, 19. Januar, im Bürgerzentrum Kolpinghaus in Brilon ein Konzert unter dem Titel „Don’t stop

believing“. Beginn: 17 Uhr.

Attendorn. Eine Führung für Erwachsene zur Ausstellung „Picasso, Miró, Chagall: Neue Wege in der Kunst“ bietet das Südsauerlandmuseum Attendorn am Sonntag, 19. Januar, an. Beginn: 15 Uhr. www.suedsauerlandmuseum.de

Hagen. Der Pianist Roland Pröll und der Geiger Hauko Wessel konzertieren am Sonntag, 19. Januar, im Kulturhof Emst mit Werken von Brahms, Bach und Chopin. Beginn: 17 Uhr.