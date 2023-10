Klo vadis? Wie Toiletten Kulturgeschichte schreiben

Essen. Ein Franzose hat ein Buch über stille Örtchen in aller Welt geschrieben. Vom Samt-Lokus des Königs bis zur Massen-Latrine unserer Vorfahren.

Sei es Rücksicht auf die Kundschaft, guter Geschmack oder ein organisatorisches Defizit: Jedenfalls kommen weder im Paradies noch in James-Bond-Filmen in nennenswerter Weise Toiletten vor. Und bei allem Respekt vor der Aufklärung: Lessings „Kein Mensch muss müssen“ ignoriert ein Bedürfnis, das uns vom Tier nicht unterscheidet. Wohl aber die Tatsache, dass kein Wesen so viel Gewese um Ort und Umstand der Verrichtung macht. Und man muss nicht einmal Durchfall haben, um gegen Stillstand zu sein: Seit mindestens 4000 Jahren hört unsere Spezies nicht auf, das Hinterletzte mit Vorrang zu behandeln. Was mit Löchern im Boden begann, ist heute Quell der Kreativen.

Einer der jüngeren Würfe ist „Senso Wash“. Niemand geringerer als Design-Papst Philippe Stark gab dem Pott das Design. Doch erst die Technik der Apparatur!: Über die Vorteile von „Warmluftföhn“, „Sitzheizung“ und „Geruchsabsaugung“ werden wir uns einig sein, erst recht, was den Bewegungsmelder im Deckel angeht...

Eine Bilder-Geschichte der Toiletten, von der Antike bis zum Designer-Pott

So vornehm ging man in Versailles aufs Klo. Foto: RIEGER Bertrand / hemis.fr

Wozu all das im Kulturteil? Unsere Begründung ist hoffentlich mehr als notdürftig. Einerseits ist in vier Wochen Welttoilettentag und bei dem Thema wollten wir nun wirklich nicht auf den letzten Drücker… Andererseits hat der Franzose Arnaud Gourmand letzthin eine Tour zu Toiletten von Versailles (Ludwig XV., roter Samt) bis zur sanitären Mission des indischen Premiers Modi 263 Jahre später gemacht. „Erst Toiletten, dann Tempel!“ sprach dieser 2014.

Das rückte ein vermeintliches Spaßthema der westlichen Welt, die Klo-Witze, Klo-Bücher, gar Wischpapier mit bedruckten Aa-Aphorismen hervorbrachte, ins Licht globaler Ernsthaftigkeit; über 40 Prozent der Weltbevölkerung muss ohne sanitäre Anlagen leben. Das Thema streift WC-Weltenbummler Arnaud nur, mit mehr Vergnügen führt seine Expedition zu Toiletten mit Schauwert.

Antiken-WC in Ephesus (Türkei). Foto: Aleksandr Grechanyuk / Shutterstock

Es sind die Aborte der Antike, die die Entleerung nebeneinander, also in friedlicher Klo-Existenz pflegten. Es sind die Rückzugsörtchen der Reichen wie der Palast von Knossos (erste Versuche der Wasserspülung), die Goldschüsseln der Mailänder „Fondazione Prada“ oder jene, die so kunstvoll gearbeitet sind, dass man nie und nimmer Geschäfte mit ihnen macht – wie dem 2017 entstanden Lokus, für den 24 Louis-Vuitton-Handtaschen das Fell über die Ohren gezogen wurde.

Niemand weiß, wer das Klo erfand. Als der Mensch sesshaft wurde, brauchte er ein Örtchen

Wie alles anfing, das weiß niemand. Der Weg vom Gebüsch zum Gebälk zeigt erste Spuren in Mesopotamien, 4000 Jahre vor unserer Zeit. Es ist viel Wasser durch die Schüssel gegangen seither. Klar scheint: Mit der Sesshaftigkeit des Menschen, wuchs das Bedürfnis eine gewisse Sache hinter sich zu lassen, der andere Ort entstand. Dass man ihn so lange schon verniedlichend Örtchen nennt, trifft das Unschöne der Sache so wenig, wie es in den seltensten Fällen den Beinamen „still“ verdient.

So sieht es aus: das Buch „Stille Örtchen“ von Arnaud Gourmand. Foto: Handout / Kosmos

Wer sich der Geschichte des Klos widmet, kommt an den Fäkalienfluten des Mittelalters so wenig vorbei wie er die immer gleiche Verrichtungsstätte vielgestaltig umbaut sieht. Vielerorts gleich: Mit der Zivilisation wächst die Scham. Die Riesen-Toiletten, in denen man dutzendfach nebeneinander hockend Abschied vom Stoffwechselendprodukt nahm, verschwanden.

Ein Jahr auf dem Klo

Wer die Möglichkeiten hatte, umgarnte die wenig charmante Station, in der wir aufs ganze Leben gesehen, rund ein Jahr verbringen, dekorativ. Zu sehen etwa in den historischen öffentlichen Pissoirs der Großstädte Frankreichs. Sich zu übertrumpfen in der Kunst, das schambesetzte Geschäft ins Reich einer glanzvollen Inszenierung zu überführen, versuchten vor allem Hotels und Gastronomien.

Mal geschah es offensiv kunstsinnig-frivol, wie in den Urinalen Meike von Schijndel, die weit geöffneten roten Lippen gleichen (Bar Belushi’s, Paris), mal glanzvoll-ironisch, etwa in den in gleicher Funktion mit der Schallöffnung zur heruntergelassenen Hose zeigenden Orchester-Tuben im Klo des „Bell Inn“ (Ticehurst) England.

Das Buch „Stille Örtchen“ ist keine fundierte Abhandlung, mehr ein Bilder-Bogen Klogeschichte

Goumand bietet keine fundierte wissenschaftliche Abhandlung. Sein Buch ist ein von leichten Textimpulsen eskortierter Bilderbogen, ein wenig Filmgeschichte, Erfinderhistorie, ein bisschen Skandalchronik und Design-Studie. Die Frage, wo man sich dieser Lektüre am besten widmet, ist natürlich rein rhetorisch.

Arnaud Goumand: „Stille Örtchen“. 200 Bilder, gebunden, erschienen im Kosmos Verlag, 28€.

