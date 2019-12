Wenig Kreativität: In „Jumanji 2 – The Next Level“ passiert denselben Leuten dasselbe Chaos wie beim letzten Mal und wie beim Mal davor

Viele Wiederholungen: „Jumanji – The Next Level“ enttäuscht

Von Christian Horn

Bei Videospielen heißen die Erweiterungen, die Ältere von Brettspielen her kennen, Add-ons. Wer ein Add-on runterlädt, bekommt neue Karten, Charaktere oder Missionen, aber kein neues Spiel. Ähnlich ist es bei „Jumanji 2 – The Next Level“, der den direkten Vorgänger arg originalgetreu recycelt. Wer abenteuerliche Comedy ohne komplizierte Rollenbeschreibungen mag, wird trotzdem unterhalten.



1995 gefiel „Jumanji“ als staunenswertes Abenteuer für Jung und Alt. In der Neuauflage von 2017 fand das Fantasy-Abenteuer nicht in einem Brettspiel statt, sondern ganz zeitgemäß in einem Videospiel – ein netter Einfall. Ein großer Unterschied zum Original ist, dass die Kinder von damals eigenständige Charaktere waren. Joe Johnston nahm sich Zeit, die Figuren in ihrem Alltag einzuführen, bevor die Action startete. Nur logisch, dass dem Publikum das Mitfiebern so leichter fällt. Bei den Effekten ist es ähnlich: Zwei Jahre nach „Jurassic Park“ hatte „Jumanji“ Eventcharakter.

„Jumanji“: Mehr ist nicht immer mehr

Bei der Neufassung ist das anders. Die Figuren sind reine Vehikel, was Jake Kasdan („Sex Tape“) gar nicht erst vertuscht. Zu Beginn müssen drei Szenen ausreichen, um die Charakterzüge und Motive aller Beteiligten abzufrühstücken. Der junge Spencer liegt mit Liebeskummer im Bett, sein Großvater liegt im jahrelangen Clinch mit einem Ex-Kumpel. Wahrscheinlich aufgrund der Liebesnöte teleportiert sich Spencer nach Jumanji. Dass man dort sterben kann – geschenkt. Seine Freunde wollen ihn retten, wobei der Opa und dessen Kumpel mit nach Jumanji verfrachtet werden.

Nicht nur die Figuren sind platt, sondern auch die Computereffekte. Erinnern Sie sich, wie Indiana Jones im zweiten Teil die Hängebrücke zweiteilt? Eine nervenaufreibende Szene. In „Jumanji 2 – The Next Level“ gibt es einen ähnlichen Moment. Allerdings mit schätzungsweise einem Dutzend Hängebrücken, auf denen an die hundert Affen randalieren. Die Charaktere schweben in Lebensgefahr, doch es interessiert nicht. Erstens wird nichts passieren. Zweitens kommt man bei all den kleinen CGI-Gestalten nicht zum Begreifen. Und drittens sind auch die Effekte kaum sehenswert.

Aber sie hatten Spaß beim Dreh

Allerdings hat der Film auch ein Brett im Portfolio: die Schauspielerinnen und Schauspieler. Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan oder (in kleiner Rolle) Danny DeVito und die anderen hatten beim Dreh offenbar Spaß und füllen die Lieblosigkeit mit Leben, Charme und Herz. Der Cast tritt selbstironisch auf und auch die Sprüche sind oft lustig. So könnte „Jumanji“ von der Besetzung her ein guter Blockbuster sein. Es hätte sich nur jemand ein Wochenende länger ans Drehbuch setzen müssen, und man hätte die Effekt-Tüftler früher in den Feierabend schicken sollen.

USA 2019, 123 Min., R: J. Kasdan, D: D. Johnson, J. Black, K. Hart

FSK 12, Wertung: 2 / 5 Punkten