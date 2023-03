Essen. Bald werden die Oscars 2023 verliehen. Auch zwei Personen aus NRW sind nominiert und hoffen auf die höchste Auszeichnung der Filmbranche.

Oscar-Nominierungen 2023: Auch zwei Personen aus NRW (Düsseldorf und Wuppertal) hoffen auf den Filmpreis.

Oscars 2023: Welche Filme sind für den Filmpreis nominiert?

Wir haben die wichtigsten Oscar-Nominierungen 2023 gesammelt.

Am 13. März ist es wieder so weit: Bereits zum 95. Mal werden dann in Los Angeles die Oscars vergeben. Der Academy Award (offiziell "Academy Award of Merit") gilt als einer der bekanntesten und wichtigsten Preise der Filmindustrie. Seit 2016 besteht der Oscar - 3,85 Kilogramm ist er schwer - komplett aus Gold. Wir verraten: Diese Filme sind für den Oscar nominiert.

Oscars 2023: Rizwan Ahmed (l.) und Allison Williams stellten die Nominierten vor. Foto: VALERIE MACON / AFP

Oscar Nominierungen 2013: Wuppertaler und Düsseldorfer für Filmpreis nominiert

Mit Frank Petzold (Wuppertal) und Volker Bertelmann (Düsseldorf) hoffen auch zwei Kreative aus NRW auf die Auszeichnung.

Oscars 2023: Im Westen Nichts Neues ist in neun Kategorien nominiert. Mit ihm hoffen auch zwei Künstler aus NRW auf die Auszeichnung. Foto: Reiner Bajo/Netflix/dpa

Petzold gewann für seine Visual Effects bei dem Film "Im Westen Nichts Neues" bereits einen Europäischen Filmpreis. Mit der Oscar-Nominierung habe er nicht wirklich gerechnet, sagte er gegenüber dem WDR. Schon die Nominierung sei ein Gewinn. Mit Blick auf die die starke Konkurrenz in der Kategorie - unter anderem der zweite Teil von Avatar ist hier nominiert - bleibe er realistisch.

Der Düsseldorfer Volker Bertelmann hofft in der Kategorie für die beste Filmmusik. Er war bereits im Jahr 2017 schon einmal für den Oscar nominiert, ging damals aber leer aus.

Volker Bertelmann, auch unter seinem Künstlernamen "Hauschka" bekannt, ist für seine Arbeit im Film "Im Westen Nichts Neues" in der Kategorie beste Filmmusik nominiert. Foto: picture alliance / Rolf Vennenbernd/dpa

Insgesamt hofft das Anti-Kriegs-Drama „Im Westen nichts Neues“ von Regisseur Edward Berger in neun Kategorien auf den höchsten Filmpreis der Branche. So un unter anderem in der Kategorie bester Film und als bester internationaler Film nomminiert. Es ist das erste Mal, dass ein deutscher Film für die Kategorie bester Film nominiert wird. In dieser Kategorie muss sich "Im Westen Nichts Neues" allerdings mit absoluten Hochkarätern der Branche messen: So sind auch Elvis, der zweite Teil von Avatar oder Top Gun: Maverick in dieser Kategorie nominiert.

Oscar-Nominierungen 2023: "Im Westen Nichts Neues" zählt zu den Favoriten

Und damit zählt "Im Westen Nichts Neues" zu einem der Favoriten bei der Preisverleihung im März. Mit einer Länge von etwas über zwei Stunden schildert der Film, der auch auf Netflix zu sehen ist, die Schrecken des Ersten Weltkriegs. Mit dabei als Schauspieler: Daniel Brühl.

Oscar-Nominierungen 2023: Bester Film

Im Westen Nichts Neues

Avatar: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Die Fabelmans

Tar

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

Die Oscar-Verleihung 2023 steht bevor: Diese Filme sind nominiert. Foto: Danny Moloshok/Invision/AP/dpa

Oscar-Nominierungen 2023 für die beste männliche Hauptrolle:

Austin Butler (Elvis)

Colin Farrell (The Banshees of Inisherin)

Brendan Fraser (The Whale)

Paul Mescal (Aftersun)

Bill Nighy (Living)

Oscars 2023: Austin Butler ist in der Kategorie "beste männliche Hauptrolle" nominiert. Foto: Michael TRAN / AFP

Oscar-Nominierungen 2023 für die beste weibliche Hauptrolle

Cate Blanchett (Tar)

Ana de Armas (Blonde)

Andrea Riseborough (To Leslie)

Michelle Williams (Die Fabelmans)

Michelle Yeoh (Everthying Everwhere all at once)

Oscars 2023: Cate Blanchett ist als beste weibliche Hauptrolle nominiert. Foto: Michael TRAN / AFP

Oscar-Nominierungen 2023 für die beste weibliche Nebenrolle

Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Hong Chau (The Whale)

Kerry Condon (Banshees of Inisherin)

Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)

Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once)

Oscar-Nominierungen 2023: Angela Bassett ist in der Kategorie beste weibliche Nebendarstellerin vorgeschlagen. Foto: Michael TRAN / AFP

Oscar-Nominierungen 2023 für die beste männliche Nebenrolle:

Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin)

Brian Tyree Henry (Causeway)

Judd Hirsch (Die Fabelmans)

Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin)

Ke Huy Quan (Everthying Everwhere all at once)

Der Film "The Banshees of Inisherin" ist als bester Film nominiert - Colin Farrell (l.) als bester Schauspieler, Brendan Gleeson (r.) als beste männliche Nebenrolle. Foto: Tommaso Boddi / AFP

Oscar-Nominierungen 2023: Beste Regie

The Banshees of Inisherin

Everthying Everwhere all at once

Die Fabelmans

Tar

Triangle of Sadness

Der Film Avatar "The Way of Water" mit Schauspielerin Zoe Saldana ist in der Kategorie als bester Film nominiert. Foto: Frederic J. Brown / AFP

Oscar-Verleihung 2022: Will Smith verteilt Ohrfeige

Die Oscar-Verleihung 2022 dürfte wohl einen größeren Platz in den Geschichtsbüchern finden. Schauspieler Will Smith bekam nicht nur für "King Richard" den Preis als Hauptdarsteller, sondern auch die meisten Schlagzeilen. Während der Live-Übertragung ohrfeigte er Comedian Chris Rock, nachdem dieser Witze über Smiths Frau Jada Pinkett gemacht hatte. Smith wurde im Anschluss für zehn Jahre von den Oscars ausgeschlossen.

Oscars 2022: Das waren die Gewinnerinnen und Gewinner

Bester Film: Coda

Bester Hauptdarsteller: Will Smith "King Richard"

Beste Hauptdarstellerin: Jessica Chastain "The Eyes of Tammy Fye"

Bester fremdsprachiger Film: Drive My Car

Bester animierter Spielfilm: Encanto

Bester Song: No Time To Die - Billie Eilish und Finneas O'Connell

Oscars 2022: Hier gibt es die weiteren Gewinner

Zum dritten Mal moderiert Jimmy Kimmel die Oscar-Verleihung. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Die Oscar-Verleihung in Los Angeles: Hier gibt es weitere Informationen

Seit 1929 werden die Oscars vergeben. Urheber war damals Louis B. Mayer, Präsident der MGM Studios. Mittlerweile wird der Filmpreis in mehr als 30 Kategorien vergeben. Nominiert werden können nicht nur Kinofilme, sondern seit 2022 auch Filme, die bei einem Streaming-Anbieter veröffentlicht wurden.

Lesen Sie hier: Neue Standards: So soll die Oscar-Königskategorie diverser werden

Oscars 2023: Wo wird die Verleihung übertragen?

Auch im Jahr 2023 ist die Verleihung live bei Prosieben zu sehen. Moderator Steven Steven Gätjen ist auch wieder mit dabei.

Oscars 2023: Wer übernimmt die Moderation

Die Moderation der 95. Oscar-Verleihung am 13. März in Los Angeles übernimmt Jimmy Kimmel. Bereits zum dritten Mal darf er dann durch die Veranstaltung führen. "Ein drittes Mal eingeladen zu werden, die Oscars zu moderieren, ist entweder eine Ehre oder eine Falle", witzelte Kimmel.

Oscar-Nominierungen 2023: Welcher Schauspieler hat bisher die meisten Oscars gewonnen?

Bei den männlichen Schauspielern steht Daniel Day-Lewis mit drei Auszeichnungen als beste Hauptrolle an der Spitze. Er gewann den Preis für seine Rollen in "Mein linker Fuß", "There Will Be Blood" und "Lincoln". Katharine Hepburn allerdings hat ihm noch einen Oscar voraus: Sie wurde vier Mal von der Academy ausgezeichnet. Vier Mal erhielt sie die Auszeichnung als beste weibliche Hauptrolle für ihre Darstellung in den Filmen "Morgenrot des Ruhms", "Rat mal, wer zum Essen kommt", "Der Löwe im Winter" und "Am goldenen See". (mit dpa)

Fernsehen, Streaming und Kino in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kino