Eine klassische Schauspielausbildung hat sie nie durchlaufen – und doch hat Camilla Renschke (39) beim Deutschen Hörbuchpreis alle Konkurrentinnen hinter sich gelassen. Sie wird für die Lesung von Irmgard Keuns Roman „Gilgi“ (5 CD, Der Audio Verlag) geehrt. Lars von der Gönna sprach mit ihr.

Glückwunsch! Wie nähern Sie sich einem Text, damit er Ihnen so souverän über die Lippen kommt?

Camilla Renschke: Ich bereite mich sehr lange, genau und akribisch vor. Der erste Durchgang ist ganz einfach so, als würde ich das Buch für mich lesen – um ein grundsätzliches Gefühl zu kriegen. Dann arbeite ich den Text mehrfach durch: Ich möchte der Erzählerin, der Person emotional nahe kommen. Dazu kommen Recherchen über den Autor, die Zeitgeschichte… Bevor ich ins Studio gehe, arbeite ich wirklich intensiv an dem Werk.

Sie scheinen dennoch eine Naturbegabung, eine Schauspielschule haben Sie ja nie besucht...

Tatsächlich habe ich in keiner Hinsicht eine klassische Ausbildung durchlaufen. Ich bin ein Theaterkind, meine Mutter war administrativ am Theater. Dann hab ich relativ früh, zufällig, mit Fernsehen angefangen. Ich hab’ mich von Anfang an arbeitend durchgekämpft...

Und wie erklären Sie die besondere Gabe des Vorlesens?

Ich konnte unglaublich früh lesen und schreiben, lange vor der Schule! Es gibt Geschichten von Kindergarten-Eltern, dass ich mich im Kindergarten unter den Tisch gesetzt habe und den anderen Kindern aus einem Lexikon vorgelesen habe – und dass die das sehr mochten. Anscheinend ist das mein Ding (lacht).

Vorlesen ist das eine. Sind Sie auch eine Zuhörerin?

Sehr! Und das muss nicht mal Literatur sein. Wenn ich in Arbeitsphasen bin, wo ich sieben acht Stunden vorlese, dann genieße ich das zum Beispiel, allein im Café zu sitzen, nicht zu reden, sondern nur den anderen Gästen zuzuhören. Das finde ich wirklich toll.

Der Hörbuchmarkt boomt. Was ist Ihre Erklärung dafür?



Erstens freue ich mich einfach darüber, auch für Leute für mich (lacht). Ich hab’ keine wissenschaftliche Erkenntnis, aber ich denke, ein Grund ist sicher, dass Menschen heute sehr viel mehr unterwegs sind. Da bieten sich „Zwischenräume“, in denen man Zeit hat, zuzuhören. Ich find’s schön, weil es sicher auch Menschen sind, die sonst diese Zeit dafür nicht hätten.

Was lesen Sie gerade privat, Frau Renschke?

Das Buch „Warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche“ von Reni Eddo-Lodge.

Taugt es zum Vorlesen?

Wegen seiner Botschaften und wichtigen Informationen, die wir alle kennen sollten: ein klares Ja!

-------------

Neben Camilla Renschke, die als beste Interpretin geehrt wird, geht der Deutsche Hörbuchpreis 2020 an Christian Berkel („Serotonin“, Houellebecq) und Matthias Matschke („Achtsam morden“, Dusse). Einen Sonderpreis für die „Bandbreite seines Könnens“ erhält Axel Milberg. Verliehen werden die Preise am 10. März in Köln.