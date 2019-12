Die vergebliche Herbergsuche von Maria und Josef steht im Mittelpunkt vieler Adventslieder. "Wer klopfet an" mit Notenblatt und Audiodatei.

Liederprojekt - Singen Sie mit: „Wer klopfet an“

Die vergebliche Herbergsuche von Josef und Maria ist Thema vieler Lieder. Meistens werden die Texte im Dialog gesungen und sind Teil von Krippenspielen, so auch das alpenländische Adventslied „Wer klopfet an“, das 1740 erstmals erwähnt wurde. Die Strophen bilden Zwiegespräche zwischen dem Wirt und dem heiligen Paar. In Süddeutschland, Österreich und der Schweiz wird an die Herbergsuche mit Klöpfelnächten erinnert, in denen man von Tür zu Tür zieht. Dabei werden „Anklopf-Lieder“ gesungen.

Auch der Brauch der Wandermuttergottes wird mit dem Lied verbunden. Dabei findet eine Muttergottesstatue immer wieder eine neue Herberge in den Häusern des Ortes. Nach 1945 wurde „Wer klopfet an“ bei den Vertriebenen und Flüchtlingen populär, die sich mit dem Schicksal von Maria und Josef identifizierten.

Notenblatt und Audiodatei: wp.de/weihnachtslied