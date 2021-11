Helene Fischer kommt 2023 nach Köln, Oberhausen und Dortmund

Archivbild. Helene Fischer plant 2023 Konzerte auch an Rhein und Ruhr.

An Rhein und Ruhr. Helene Fischer geht 2023 auch an Rhein und Ruhr auf Tour. Unter anderem in Oberhausen und Dortmund soll es gleich mehrere Konzerte geben.

Sängerin Helene Fischer (37) geht im Jahr 2023 wieder auf große Tour - und macht dabei auch in Nordrhein-Westfalen Halt. An jeder Station soll es gleich mehrere Konzerte geben, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. In Köln etwa wird Fischer zu sieben Shows erwartet (25. März bis 4. April).

„Eine Konzertreihe mit sieben Shows am Stück hat es in unserer mittlerweile 23-jährigen Arena-Geschichte noch nicht gegeben“, sagte Stefan Löcher von der Kölner Lanxess-Arena zu der neuen Tournee von Helene Fischer. Man erwarte mehr als 100.000 Besucher. Zudem sind Konzerte in Dortmund (18. April – 23. April 2023) und Oberhausen (23. Mai bis 28. Mai 2023) geplant.

Helene Fischer: 70 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Veranstalter versprechen „nie zuvor gesehene Bilder, ein überwältigendes Bühnendesign, mitreißende Choreografien und Herzschlagmomente, die einem den Atem rauben“. Abermals arbeitet Fischer dafür mit Akrobaten von Cirque du Soleil zusammen. Mitte Oktober hatte sie ihr Album „Rausch“ veröffentlicht. Für das kommende Jahr ist nur ein einziges Deutschlandkonzert in München angekündigt.

Auf der 2023er-Tour von Helene Fischer sind insgesamt 70 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant, teilte Veranstalter Live Nation mit. Der Ticketvorverkauf startet am 19. November. Informationen zu Preisen gab es am Freitag noch nicht. (mit dpa)

Infos zu den Konzert-Terminen und Tickets gibt es auf der Website des Veranstalters Livenation

