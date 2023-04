Helene Fischer in Dortmund: Bilder vom Konzert

Dortmund. Helene Fischer spielt in der fast ausverkauften Westfalenhalle Dortmund und begeistert ihre Fans. Erste Fotos vom Konzert gibt es hier.

Helene Fischer ist endlich in der Westfalenhalle Dortmund! Als sie sich im Vorfeld ihrer aktuellen „Rausch“-Tournee eine Rippe brach, mussten die ersten Konzerte abgesagt werden. Der Unfall passierte bei den Proben für die Show, die der Cirque du Soleil mit beeindruckender Zirkus-Akrobatik in der Luft und auf der Bühne ausgestattet hat, und ihre Fans befürchteten das Schlimmste. Aber schon 23 Tage später stand sie in Hamburg zum verschobenen Auftakt ihrer „Rausch“-Tour, wieder auf der Bühne. Und heute, zwei Wochen später, heute spielt sie in Dortmund.

Halle ist mit gut 12.000 Tickets fast ausverkauft

Mit gut 12.000 Tickets ist die Halle fast ausverkauft, für die weiteren Konzerte bis zum Sonntag gibt es noch Karten in allen Kategorien. Vom 23. bis 28. Mai tritt Helene Fischer noch fünfmal in Oberhausen auf.

Die Fans sind beglückt, sie feiern ihren Star und das 30-köpfige Ensemble auf der Bühne, wo 77 Tonnen Ausrüstung und gut 5000 Scheinwerfer für einen perfekten Show-Rahmen sorgen, mit Beifall und Jubel. (red)

