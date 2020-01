Gute Vorsätze, schlechte Bedenken: Mehr Anfang wagen!

Das Jahr 2020 liegt strahlend vor uns, frisch und neu, gewickelt in reichlich gute Vorsätze und fröhlich vor sich hin brabbelnd. Neuanfang liegt in der Luft. Ab jetzt wird die Welt besser, werden wir selbst schöner, klüger, erfolgreicher. Begleitet wird diese innere Vision gerne von Bildern, die mit der Realität so wenig zu tun haben wie ein Schnappschuss mit Instagram. Denn so verheißungsvoll ein Anfang erscheint, so wenig wollen wir doch Anfänger genannt werden – und schon gar in die Verlegenheit kommen, mit Anfängerfehlern eine unglückliche Figur zu machen.

Jedem Anfang wohnt ein Zaudern inne? Höchste Zeit für eine gedankliche Lockerungsübung.

Scheitern ist „Aufbruch, Chance und Wandel“ – und gibt neue Perspektiven

„Weil jeder Mensch aufgrund des Geborenseins ein Anfang, ein Neuankömmling ist, können Menschen Initiative ergreifen“, schreibt die Philosophin Hannah Arendt. Diese Initiative beinhalte aber zugleich, „Anfänger zu werden“. Mit allen Möglichkeiten des Auf-die-Nase-Fallens.

Im Buch „Misserfolg und Scheitern“ lobt Psychologe Olaf Morgenroth das Scheitern als „Aufbruch, Chance und Wandel“ – weil es Menschen befähige, „Neues an sich und ihrer Umwelt wahrzunehmen“. Im Scheitern würden „Denk- und Handlungsroutinen durchbrochen“, zudem „veränderte Sichtweisen auf Probleme angeregt, die wiederum neue Optionen eröffnen“.

Die Leistungsgesellschaft misst den Einzelnen an seinen Erfolgen

Nur leider misst die Leistungsgesellschaft den Einzelnen an seinen Erfolgen – und ein Scheitern stellt da schnell eine Bedrohung des eigenen Selbstbildes dar. Deshalb tun die meisten Menschen erstmal so ziemlich alles, um dieses Selbstbild zu retten. Eine der beliebtesten Abwehrreaktionen ist Leugnen: Wir erinnern uns an Gerhard Schröders legendären Auftritt in der Elefantenrunde nach der verlorenen Wahl 2005. Dann sind sowieso immer die anderen schuld, oder im Falle der Politik: das Wetter, das die Menschen von den Wahlurnen fernhielt. Oder wir werten einfach das Ziel ab, an dem wir gescheitert sind: Die Frau, die uns so böse hat abblitzen lassen – die war ja so doll nun auch wieder nicht.

Wie aber soll man aus Fehlern klug werden, die man gar nicht gemacht hat? Der Trick wäre, aus dem Versagen nicht abzuleiten, ein Versager zu sein. Wie lernt man das? Am besten früh. Psychologen wie Olaf Morgenroth raten, schon an den Schulen mehr Experimente zu wagen, Kinder mehr ausprobieren zu lassen. Und sie hernach für ihre Mühen, also für ihr Handeln, zu loben.

Werden Kinder für ihre Anstrengung gelobt, wagen sie mehr

Denn einer Studie der Stanford-Universität zufolge erhöht dies die Motivation am zuverlässigsten: Kinder, die für ihre Anstrengung gelobt wurden, wagten sich auch an schwierigere Aufgaben. Kinder hingegen, deren Intelligenz gelobt wurde, wählten lieber einfachere Aufgaben – um sich weiterhin „schlau“ fühlen zu dürfen.

Dies führt zu einer Verzagtheit, zu einem mangelnden Wagemut, die nicht nur das Privatleben betrifft. Organisationspsychologe Michael Frese hat die Fehlerkultur in 61 Ländern verglichen: Deutschland landete auf dem vorletzten Platz. Zwar sind deutsche Unternehmen demnach sehr gut im Vermeiden von Fehlern, also im sorgfältigen Planen von Prozessen. Schlecht sieht es allerdings aus, wenn trotz aller Vorsicht Fehler gemacht werden. Dann haben Mitarbeiter Angst, sie einzugestehen, machen sich Vorwürfe, fühlen sich schlecht – und verhindern so womöglich gar noch, dass frühzeitig gegengesteuert werden kann.

Trauen wir uns, auch selbst mal auf die Nase zu fallen

Schauen wir also dem jungen Jahr 2020, das noch in den Kinderschuhen steckt, beim Laufenlernen zu, beim Hinfallen, Wiederaufstehen. Trauen wir uns, auch selbst mal auf die Nase zu fallen. Zu guter Letzt werden wir nämlich doch nicht darum herumkommen, etwas ganz Neues zu wagen. Jeder stirbt zum ersten Mal, und so sind wir an unserem Ende wieder: Anfänger.