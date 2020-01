Münster. Vietnamesische Artisten im GOP Varieté-Theater: Tradition und Moderne verschwimmen zwischen markanten Bambusstäben zu einer Einheit.

GOP: „Sông Trăng“ vereint Vergangenheit und Gegenwart

Jubelnd, klatschend, trampelnd und stehend feiert das Publikum die neue Show „Sông Trăng“. Einen besseren Start hätte sich das GOP Variete-Theater Münster nicht in die dritte Dekate des 20. Jahrhunderts wünschen können.

Dabei begann dieses emotionale „Standing Ovation“ der Westfalenmetropole für die Kunst von dreizehn vietnamesische Artisten - so Werner Buss, Künstlerischer Direktor des GOP - mit einem satten „Urknall“. Im Gespräch mit Huynh Thanh Dinh, einem Akrobaten aus Vietnam und langjährigem GOP-Künstler, wurde die staatliche Zirkus-Föderation in Hanoi und deren Arbeit schnell zum Thema der beiden Variete-Experten.

Werner Buss erkannte, dass im weit entfernten Asien ein ungeschliffener Rohdiamant auf seine Entdeckung wartete und reiste umgehend nach Vietnam. Dort angekommen, war er gefangen und überwältigt von der „Magie des Landes“. Werner Buss: „Es gibt in Vietnam artistische Traditionen und Requisiten, die hier bei uns noch völlig unbekannt sind.“

"Spüren, atmen, schmecken, wie das moderne Vietnam tickt“

Die logische Folge: Im April 2018 flogen Regisseur Knut Gminder und Sandra Wawer (GOP show-concept) nach Hanoi, um dort sechs Wochen lang mit 13 Artisten der Vietnam Circus Federation „eine bis dahin noch grobe Show-Idee“ zu entwickeln. Kurt Gminder: „Dabei wollten wir nicht nur auf der Bühne arbeiten, wir wollten auch am Leben teilnehmen, spüren, atmen, schmecken, wie das moderne Vietnam eigentlich tickt.“

Diese intensive Auseinandersetzung voller Einfühlungsvermögen trägt nun in „Sông Trăng“ ihre Früchte. Wie in der Zirkushalle in Hanoi prägt auch auf der Bühne des GOP in Münster eine einfach-geniale Bambuskonstruktion die Szenerie. Diese Brücke ist nicht nur simples (Aktions-)Requisit, quasi ein Mittel zum Zweck für die Künstlerinnen und Künstler, sondern dieser hölzerne Steg ist das genial erdachte Symbol für vielfache Verbindungen: Sie vereint Vergangenheit und Gegenwart. Sie ist Kulisse für die vietnamesische Stadt- und Landkultur. Sie schlägt den Bogen zwischen Asien und Europa. Die bewahrende Aufmerksamkeit der Tradition und die Dynamik der Moderne verschwimmen zwischen markanten Bambusstäben zu einer facettenreichen Einheit.

Zusätzlich untermalt die intensive Begleitmusik als tragender Faktor die Leistung der dreizehn vietnamesischen Weltklasse-Artisten. Ob in den unbeschwert-ruhigen Szenen oder in den springlebendig-quirligen Momenten, immer findet der vielfarbige Klangteppich den richtigen Ton. Um diesen mal zart-leisen, mal hart-knalligen Effekt zu erreichen, wich Knut Gminder von dem ursprünglichen Plan ab, „ausschließlich mit traditioneller Live-Musik“ zu arbeiten. „Viel zu anstrengend für westliche Hörgewohnheiten“, fand er und hörte sich im Hotelzimmer die vietnamesischen Charts mit Pop- und Rap-Songs an. Was dabei herauskam und nun in der Show zu hören ist, „ist gut für die Dramaturgie – und wunderbar für den Horizont des Publikums“.

„Sông Trăng – Wenn der Mond sich im Fluss spiegelt“

„Die artistische Präzision, die emotionale Wucht und die Achtsamkeit, die dieses Artistenensemble ausstrahlt, ergeben ein ganz besonderes Showerlebnis“, das Interessierte nur noch bis zum 1. März 2020 im GOP Variete-Theater Münster erleben können. Denn dann ist die 16 Monate dauernde Tournee von „Sông Trăng – Wenn der Mond sich im Fluss spiegelt“ durch die GOP-Theater in Deutschland beendet. „Sông Trăng“ ist einzigartig. Sandra Wawer: „Die Show ist am Ende so, dass man das Gefühl hat, man wäre nach Vietnam gereist und habe die Faszination des Landes mit allen Sinnen erleben dürfen.“

Informationen und Buchungen für „Sông Trăng“ im GOP Variete-Theater Münster sind von Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, sowie Samstag und Sonntag, 12 bis 18 Uhr, über die Tickethotline 0251 490 90 90 oder im Internet unter www.variete.de möglich.