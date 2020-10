Es gibt auch so etwas wie einen ästhetischen Diabetes: Wenn die Dinge einfach zu süß sind, zu rosa, zu kuschelig, mit zuviel Glitzer – dann wird Cuteness zur Qual. „#cute – Inseln der Glückseligkeit?“ ist die neue Ausstellung im NRW-Forum überschrieben und wieder einmal gehen Alain Bieber und seine Truppe einem Gegenwartsphänomen künstlerisch nach. „Cuteness ist ein Megatrend in der Wirtschaft, Werbung und Computerdesign“, verkündet der Museumsleiter im rosa Plüschpullover.

#cute – ist das meistgenutzte Hashtag auf Instagram: Mehr als eine halbe Milliarde Posts von Tieren, Babys, Einhörnern, Hasenohren und anderen Niedlichkeiten zeigen die Nutzer dort. In der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Phänomen des überaus Niedlichen zeigen sich schnell die Risse, Widersprüche, Übertreibungen und der üble, bittere Nachgeschmack, den der ganze Kitsch und Kuschelkram am Ende hinterlässt.

MIt scheinbar harmlosen Säuglingsbildern fängt es an

Es fängt harmlos an – mit einem Kinderbild „Cabbage Kids“ von Anne Geddes: Ihre Säuglingsfotos zieren ungezählte Entbindungsstationen und Hebammenpraxen. Doch am Beispiel des Fotos von Säuglingen in Kohlköpfen und mit einem Kohlblatt auf dem Kopf, noch dazu geprintet auf ein flauschiges Badetuch zeigt: Selbst süße Babys sind nicht süß genug – sie müssen inszeniert werden und es muss noch Kuschelhaptik dazukommen.

Betrayal Junkie heißt diese Arbeit des Künstlers Falk, der den niedlichen Hundekopf mit einem Körper aus Eingeweiden kombiniert. Foto: Foto: Falk / NRW-forum

Nicht immer sind die Widerhaken so offensichtlich wie im Bild von An-Sofie Kesteleyn, auf dem ein kleines Mädchen im schicken Kleid mit einem rosafarbenen, langen Futteral über eine Wiese schlendert. Der Untertitel „My first rifle“ sorgt für die Gänsehaut zum Bild. Ohnehin ist es mit dem Süßen ja so eine Sache: Man will es kneten und knuddeln – so wie der regenbogenbunte Plastikkram, der sich (natürlich mit Handschuhen, wegen Corona) begrabschen lässt - das Collective Feelings Memory von Antoine Catala.

Das Habenwollen des knuddelig-kuscheligen, so Kuratorin Birgit Richard, Professorin für Neue Medien an der Frankfurter Goethe-Universität, geht bis zum Dranrupfen und Reißen, bis zum sich einverleiben wollen. Nichts behandeln Kinder in unbeobachteten Momenten schlimmer als ihr Kuscheltier. Und die Erwachsenen, noch viel schlimmer, machen aus jedem Tier ein Kuscheltier und bei vielen süßen Objekten ist der Übergang zum Fetisch fließend.

Von Petfluencern, Qualzuchten und versehrten Hunden

Besonders schlimm ergeht es den Tieren, die der Mensch als süß ansieht oder ansehen will. Ein ganzes Quartettspiel von mittlerweile verstorbenen „Petfluencern“ zeigt an einer Wand: Tiere, die so süß waren, dass sie zahlreiche Anhänger im Netz fanden. Katzen, Papageien und nackte Meerschweinchen beispielsweise.

Wie weit Menschen gehen, um süße Tiere zu bekommen, zeigen einige Exponate zum Thema Qualzucht, so beispielsweise die Arbeit „Shiver“ von Neozoon - zitternde, zurechtgestutzte Fellbüschel, die eigentlich ein Hund sein wollen oder Nikita Teryoshin (Breeder’s Pride). Die Hundeskulpturen „Canes Major“ von Gregor Gaida zeugen davon. Dort, wo ihnen Körperteile und Gliedmaßen fehlen, sind Spiegel eingebaut – auf das wir uns selbst erkennen mögen. Und einige wenige Bilder zeigen auch, was übrig bleibt oder eingesetzt wird, wenn Menschen sich selbst ein wenig süßer machen wollen, als es die Natur mit ihnen vorhatte - das zeigt die Arbeit „Supernature“ von Karina-Sirkku Kurz.

...und nachts verwandeln sich die Furbys in Killergremlins...

Kein Wunder, dass die übergroße Niedlichkeit sich sehr schnell paart mit rauer Attitüde: Bei Metalfans geht es dornensüß zu: Das Bobbycar wird schwarz lackiert und mit Stacheln versehen. Und hinter jedem Kuscheltier, dessen Cuteness es unwiderstehlich macht, lauert ein Abgrund. Furbys, die kleinen puscheligen Pelztierroboter, sind über zwei Jahrzehnte immer weiter dem Kuschel- und Niedlichkeitsbedürfnis der Käufer angepasst worden – ihre Ähnlichkeit zu den Gremlins, die sich nachts in menschenmordende Monster verwandeln, können sie dennoch nicht verbergen.

Niedliche Babys allein reichen nicht, es müssen noch Kohl-Komik und die Flauschigkeit des Badetuchs dazu, erläutert Kuratorin Prof. Birgit Richard, Professorin für Neue Medien in Frankfurt/Main. Foto: Foto: Hermsen

Nicht jede der 50 Arbeiten liefert einen innovativen Ansatz oder eine bemerkenswerte Perspektive und wie immer in soziologisch-sondierenden Kunstausstellungen darf man mehr Antworten als Fragen erwarten. Doch sei es drum: In Zeiten des Social Distancing, wo wir einander nicht mehr knuddeln dürfen, darf man sich in vorgezeichneten Entfernungen in Düsseldorf auf weiche Polster betten, eine ziemlich cute Ausstellung sehen und sich mit Glitzer trösten. Bis zum zweiten Blick. Der liefert das Insulin gegen den ästhetischen Diabetes.

Zu sehen bis zum 10. Januar di-do 11 – 18 Uhr, fr 11 – 21., sa 10 – 21.00, so 10. – 18 Uhr. Katalog „#cute. Inseln der Glückseligkeit?“, Kerber Verlag, herausgegeben von Birgit Richard, Niklas von Reischach und Hannah Zipfel, 144 Seiten, zahlreiche farbige Abbildungen, 28 Euro ). Zusätzlich erschienen: „#cute. Eine Ästhetik des Niedlichen zwischen Natur und Kunst“ von Birgit Richard, Katja Gunkel und Jana Müller im Campus Verlag, 312 S. 27,95 Euro.