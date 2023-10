Gelsenkirchen: Musical-Gala für den guten Zweck

Gelsenkirchen. Das Musical-Traumpaar Gaines Hall und Anke Sieloff lädt am 31. Oktober zum Benefiz-Abend „It Only Took A Kiss“ ins Musiktheater im Revier.

Lauter Ohrwürmer für den guten Zweck: Über Jahre haben Anke Sieloff und Gaines Hall am Musiktheater im Revier („Anythin goes“, „Crazy for you“) die Musical-Funken sprühen lassen. Für eine große Benefiz-Gala kommt das Duo wieder zusammen. Eine achtköpfige Band wird die zwei bei ihren Lieblingsmelodien begleiten, wenn es am Dienstag, 31. Oktober, 19.30 Uhr, im Großen Haus heißt „It Only Took A Kiss“.

Musical-Welthits und Swing-Nummern

Von Welthits des Musicals bis zu Swing-Nummern reicht die Palette, mit der Anke Sieloff und Gaines Hall singend und tanzend jenen Abend gestalten, zu dem sie auch ganz junge Gäste geladen haben: vier Nachwuchstalente der Sparte Musical.

Der Erlös des Abends geht an die Stiftung Musiktheater im Revier. Sie finanziert Projekte kultureller Bildung von Kindern und Jugendlichen in Gelsenkirchen. Karten (15-55€) unter Tel. 0209-4097200 oder online unter www.musiktheater-im-revier.de red

